Le district de Boshan se situe dans le centre de la province du Shandong. Plus précisément, il se situe au sud de la ville de Zibo. Elle couvre une superficie totale de 698 km2 et a une population de 410 mille habitants. Il est composé de 7 cantons, de 3 quartiers et d'une zone de développement économique au niveau provincial. Avec un total de 289 villages (ou communautés), le district s'avère la terre natale de JIAO Yulu, secrétaire modèle du comité du Parti de district.

Il s'agit également d'une zone clé nationale à fonction écologique, d'un parc paysager national, d'une ville chinoise connue pour la production de pompes, d'une ville chinoise de la culture de céramique et du verre, du berceau du verre en Chine, d'une ville renommée pour la cuisine du Shandong, et d'une zone d'agriculture organique restructurée.

Le district de Boshan est une typique région montagneuse. Comme un poème dit, « Ses trois côtés sont entourés de montagnes et une rivière printanière le traverse »: littéralement, le district de Boshan est montagneux. Bâti à flanc de montagnes, le district s'est uni avec les montagnes les uns avec les autres, et la superficie totale des montagnes du district est de plus de 500 kilomètres carrés, avec plus de 1300 collines de toute taille, dont 47 ont une altitude supérieure à 800 mètres.

Le pic le plus élevé du Shandong, le Mont Lu, qui atteint 1108 mètres, se retrouve à Boshan. Deux rivières, la rivière Zi et la rivière Xiaofu, prennent leur source à Boshan, et elles couvrent une superficie de bassin de 654 kilomètres carrés, ce qui fait du district une zone importante de protection de l'eau potable dans le Shandong. La région comprend 36 sources. Comme on dit souvent, la ville de Jinan compte 72 sources, alors que le district de Boshan 36 sources.

%

Le taux de couverture forestière du district s'élève à 51,6% et celui de verdure urbaine est de 46,7%. Le district de Boshan jouit d'une grande réputation comme « Galerie de montagnes et d'eaux au centre du Shandong » et « Jardin de Zibo », présentant des caractéristiques géologiques vachement distinctes dites de « montagnes, eaux, forêts, sources et grottes ».

Le district de Boshan s'avère en réalité une ancienne ville industrielle qui est actuellement en pleine transition et en plein développement. Avec une histoire de plus de cent ans de développement industriels, cette ville retrouve sa première entreprise concernée en 1899 ---- Dehua, société minière germano-chinoise créée par l'Allemagne. En 1904, le gouvernement provincial du Shandong de l'époque a fondé la « Société de verre de Boshan » dans cette région.

En septembre de la même année, la voie ferroviaire Zhangdian-Boshan a été achevée et mise en service. À partir des années 1950, les autorités de différents échelons (central, provincial et municipal) ont décidé de s'appuyer sur les riches ressources du district (charbon, belièvre et argile à silex), et ont successivement construit près de 40 entreprises d'État de grande et moyenne taille. Ces entreprises s'engagent non seulement dans la première transformation, mais également dans les activités en amont et an aval.

Depuis ces dernières années, le district de Boshan a adhéré au renforcement de son secteur industriel, mettant ainsi en oeuvre une série de grands projets, promouvant activement les réformes industrielles et accélérant l'évolution de son internet industriel. D'ailleurs, Les efforts ont été déployés pour favoriser la transition énergétique, et des progrès solides ont été faits dans la transformation et la modernisation industrielles.

Jusqu'à présent, le district de Boshan a développé quatre industries piliers, à savoir la mécatronique, la santé et la pharmacie, l'automobile intelligente et le nouveau matériel. Le district compte aujourd'hui 163 entreprises industrielles de grande envergure, et il a été désigné comme « base de la fabrication de pompes » dans le cadre du plan national « Flambeau », ainsi que « base de fabrication d'équipements de pointe », « base de démonstration d'industries écoénergétique » et « base de production de pompes de qualité » de la province du Shandong.