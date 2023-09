Madagascar: Haltérophilie - Rosina Randafiarison, sacrée vice-championne du monde

L'haltérophile malgache monte, pour la première fois, sur le podium du championnat du monde des moins de 45 kg.

Un palier de plus. Après les titres africains, des Jeux africains et des Jeux des Îles, Rosina Randafiarison fait parler d'elle sur la scène mondiale. La leveuse de fonte malgache a remporté la médaille d'argent des moins de 45 kg dames au Championnat du monde d'haltérophilie à Riyad, en Arabie Saoudite. La triple médaillée d'or des Jeux des îles arrive à soulever la barre à 77 kg en arraché, 93 kg à l'épaulé jeté avec un total olympique de 170 kg aux championnats du monde à Riyad.

Elle a fait mieux que ses performances aux Jeux des îles dont 75 kg à l'arraché, 90 kg à l'épaulé jeté et 165 kg au total olympique. « C'est la plus belle histoire de ma vie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à l'obtention de cette victoire », a-t-elle posté sur Facebook. Aux Jeux des îles à domicile, c'est Rosina qui a ramené la première médaille d'or à Madagascar. Le titre mondial est revenu à la Thaïlandaise Siriwimon Pramongkhol en réalisant 78 kg en arraché, 101 kg à l'épaulé jeté et 179 kg pour le total olympique.

La Turque Cansu Bektas complète le podium en levant la barre à 75 kg en arraché, 87 kg en épaulé-jeté et 162 kg pour le total olympique. Trois autres haltérophiles participent à ces mondiaux et tentent de valider leur ticket pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il s'agit d'Eric Andriantsitohaina, Tojo Andriantsitohaina et Ricardo Elarion Ramiaramanana.

Ces quatre athlètes qui participent à ces championnats du monde ont tous réalisé le sans faute aux Jeux des îles à domicile. C'est l'haltérophilie, avec 34 médailles d'or, qui a ramené le plus de breloques en or au clan malgache pour ces Jeux des îles à domicile.