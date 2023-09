Madagascar: Evénement - J-1 pour la Vitrine du Vakinankaratra

A J-1, tout est fin prêt pour la 25e édition de la Vitrine du Vakinankaratra qui débute demain sur la place de la Gare à Antsirabe.

Un double événement pour la ville d'Eaux puisque cette 25e édition de la Vitrine du Vakinankaratra coïncide avec la célébration du 30ème anniversaire du Fivondronan'ny Orinasan'ny Vakinankatra (FIOVA), qui en est d'ailleurs le principal organisateur.

Multitude de produits

Les 250 stands qui s'étalent de la Gare jusqu'à l'hôtel Impérial sont en tout cas prêts pour accueillir les visiteurs qui, comme à chaque édition, viendront en masse pour découvrir la multitude de produits et services proposés par les participants. Et ils ne seront pas déçus au vu des secteurs d'activité qui y seront présents. On peut citer, entre autres, les produits agricoles et d'élevage, la pêche, la transformation artisanale.

Et bien évidemment, la petite et la grande industrie qui continuent de faire la renommée du Vakinankaratra, une des régions les plus industrialisées du pays. Sur ce point d'ailleurs, le Vakinankaratra a cet avantage de disposer d'une économie naturellement complémentaire, avec d'une part un secteur agricole particulièrement riche et une industrie compétitive.

Programme riche

Une complémentarité qui a conduit le FIOVA à placer l'événement sous le thème de « la croissance des entreprises et l'utilisation cohérente des ressources disponibles ». Un thème qui interpelle les entreprises à trouver la meilleure façon d'utiliser les ressources locales et bénéficier des services des partenaires locaux pour leur développement. Outre la cérémonie d'ouverture qui aura lieu demain sur le podium installé devant la Gare, le public aura droit à un programme très riche.

A commencer, bien évidemment, par les ventes-expositions avec des produits très variés qui font la renommée du Vakinankaratra. Diverses animations culturelles sont également prévues sur le site de la Vitrine du Vakinankaratra. Il y aura également l'inévitable compétition cycliste, une discipline très prisée dans la ville d'Eaux.

Ou encore la manifestation sportive inter-entreprises, sans oublier les conférences débats sur plusieurs thèmes. Bref, tout le monde, aussi bien simples visiteurs que professionnels, seront bien servis durant cette 25e édition de la Vitrine du Vakinankaratra qui sera clôturée samedi prochain par une marche de la solidarité.