Madagascar: Ambatomaro, Sté Akanjo - Blocage impromptu de route, colère des riverains

La tension était palpable, hier, dans le quartier paisible d'Ambatomaro, alors que les résidents ont été confrontés à un blocage inattendu de la route principale par une société de construction opérant dans une zone franche avoisinante. Une chaussée, desservant plusieurs pâtés de maisons, avait été brusquement fermée, bloquant ainsi toute circulation depuis le début de la matinée jusqu'à très tard dans l'après -midi.

Et cela sans avis préalable. Une situation qui a plongé la communauté dans l'incertitude et la frustration, provoquant un ralentissement généralisé de la vie quotidienne. Sur place, une famille résidente du lieu, prise au dépourvu par cette coupure, a vu son quotidien chamboulé. Elle a été littéralement « emprisonnée » dans sa cour.

En effet, un engin de levage de 40 tonnes, appartenant à la société de construction a été, de surcroît, planté devant son portail au milieu de la chaussée, bloquant toute issue. Aucun membre de la famille n'a osé sortir, de peur pour sa sécurité, sans parler des séquelles laissées par le fonctionnement d'un tel engin, proche d'un lieu d'habitation.

Interrogés sur cette décision, un des responsables au sein de cette société, d'un ton arrogant, a affirmé qu'ils avaient obtenu une autorisation appropriée pour leurs travaux, incluant la coupure de la route. Et d'ajouter que la responsabilité de notifier les riverains incombait aux autorités locales, à savoir le Fokontany. Cette affirmation a été catégoriquement niée par le Chef Fokontany, qui a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'une telle autorisation.

%

Lui de s'indigner qu'il a failli être en retard à sa réunion, parce qu'en tant que premier responsable du quartier, il ne savait même pas que cette portion de route allait être coupée. Et de continuer que « depuis un certain temps, cette société franche semblait ne plus vouloir se plier aux procédures établies par le Fokontany, alors qu'elle s'est implantée dans notre quartier.

Elle fait ce que bon lui semble sans même prendre la peine, ne serait-ce que, d'informer le premier responsable du Fokontany ou les gens tout autour, dérangés directement par leurs travaux en cours ».

Rappelons que l'altercation des responsables de cette zone franche avec les habitants d'Ambatomaro n'est pas inédite. Il y a deux ans de cela, un des étrangers dirigeant de la société avait failli y laisser sa peau par une foule en colère. Ce jour-là, l'etranger avait agressé gratuitement un chauffeur de taxibe et s'était mis à détruire son véhicule sous prétexte que le gars ne lui avait pas cédé la route.

Un compromis entre l'entreprise et les habitants a été vite trouvé depuis et la situation est on ne peut plus calme. Jusqu'à ce jour, où les responsables de la société paraissent revenir à leurs vieux démons ...