Madagascar: 5ème édition de la FIA - Présentation officielle du guichet unique agricole

La Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, dite FIA dans sa 5e édition, se veut être une foire multisectorielle et inclusive.

Cet événement de grande envergure, organisé conjointement par l'agence Hazovato Forello Expo et le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, se tiendra du 21 au 24 septembre 2023 au parc des expositions Forello à Tanjombato. De nombreuses innovations y seront à l'honneur, selon les promoteurs.

A titre d'illustration, le ministère de tutelle présentera officiellement le guichet unique agricole à cette occasion. Il s'agit d'une grande première dans les annales du monde du secteur agricole. Une simulation des services fournis par cette entité y sera ainsi exposée. La modélisation novatrice d'un guichet agricole incarnée à travers huit comptoirs offrant des services aux producteurs, d'un site de démonstration et d'une unité de transformation, symbolisera cette innovation, a-t-on expliqué.

Opportunités d'affaires

Il est à noter que cette foire réunira plus de 300 exposants, issus des différentes filières agricoles, d'élevage et de la pêche. Des organisations paysannes membres du « Tranoben'ny Tantsaha » représentant toutes les régions de l'île, y exposeront ainsi les produits spécifiques de chaque région. Cet événement offrira en même temps des informations nécessaires sur les opportunités d'affaires et les appuis disponibles ainsi que les possibilités de créer des partenariats avec des investisseurs ou des acheteurs potentiels.

Parlant du secteur de l'élevage en particulier, un espace d'une superficie de 700m² sera réservé à l'exposition des animaux d'élevage au profit des amateurs et des professionnels oeuvrant dans le secteur. Des démonstrations et des promotions de l'alimentation animale y seront également prévues, d'après les explications des organisateurs.

Découverte culinaire

Par ailleurs, des pavillons thématiques, dédiés à la filière bio et à la filière cacao, seront érigés dans le cadre de cette 5e édition de la FIA en vue de mettre en valeur les produits faisant l'identité économique de la Grande île. En outre, un espace d'une superficie de 405m² sera alloué au snacking pour une découverte culinaire afin que les visiteurs puissent déguster les spécialités du terroir, surtout les fruits de mer sans oublier les viandes issues des animaux d'élevage.

Différentes conférences thématiques y seront entre temps organisées avec les interventions des experts et des chercheurs ou bien des acteurs clés du secteur agricole, et ce, pour des partages d'expériences et de bonnes pratiques. Il faut savoir que 15 000 visiteurs sont attendus à cet événement de grande envergure qui se démarque par la promotion de l'éco-responsabilité des participants.

A cet égard, un espace éco-responsable est d'ailleurs réservé aux entreprises ou structures souhaitant mettre en valeur leurs engagements environnementaux dans la mise en oeuvre de leurs activités. Les offres promotionnelles sur les produits exposés pour ne citer que les engins et machines agricoles, seront également au rendez-vous.