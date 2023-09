Tunisie: Manque de coordination entre les lignes d'EGSG - Attaque et défense en désarroi...

En football, il y a des résultats qui sont trompeurs. Est-ce le cas de le dire pour le club gafsien après le point grignoté face à l'ogre clubiste ?

Au vu de la prestation à domicile face au champion en titre et le carton infligé, tout laisse à admettre que le staff technique se retrouve face à un chantier qui suscite des interrogations sur fond d'enseignements cruciaux révélés. Les supporters gafsiens se trouvent donc ballottés entre deux rives, de l'euphorie du nul décroché à l'extérieur, en passant au piètre comportement de l'équipe devant un public record.

Face à l'ESS, ce sont les trois compartiments qui sont à pointer du doigt, et la cuisante défaite a mis en lumière l'urgence pour les responsables de résoudre les problèmes fondamentaux s'ils souhaitent reconquérir un public qui continue à épiloguer sur cet esprit défaitiste, qui a imprégné la plupart des éléments alignés, et même ceux qui ont fait leur entrée en cours de jeu.

Ce faisant, c'est une défense vulnérable en raison du mauvais placement des défenseurs, qui a facilité la tâche des Etoilés, avec une paire intelligente (Chammekh-Abdelli) dans les appels et les percussions, face à une charnière centrale désarçonnée. Un trio dans l'axe (Aguibri-Chebbi-Guesmi), qui a laissé des espaces béants, et que les attaquants adverses ont exploités avec une précision redoutable, comme l'illustre l'action du 3e but signé par Raki Aouani.

L'alignement de cette triplette est mis en cause, c'est un problème récurrent qui a été relevé même face au CA . L'association de Guesmi demeure un point obscur, alors qu'il aurait pu évoluer en tant que récupérateur. Une des défaillances les plus flagrantes est le manque de coordination entre les lignes des défenseurs, surtout avec le repli tardif des deux latéraux (Horchani et Hlel), qui a profité à la célérité de la paire offensive adverse et les infiltrations des deux latéraux (Ghdamsi et Naouali).

L'absence d'un régisseur

Voilà donc autant d'imperfections qui ont mis une pression supplémentaire sur le keeper Ayari, irréprochable sur les buts encaissés. L'absence d'un régisseur au milieu du rectangle a été une véritable épine dans le pied de l'équipe. C'est le maillon qui a manqué à la chaîne, surtout que, dans le onze aligné, aucun joueur n'est capable de dicter le rythme du jeu, maintenir la relation entre la défense et l'attaque, et surtout distiller les ballons à la ligne offensive.

Charger Mhamdi de la tâche, c'est aller vite en besogne, car ce dernier n'évolue pas dans ce registre, à moins que Chaker Meftah s'est rebiffé sur la reconversion. Face à l'adversaire, EGSG a souvent paru désorganisée, et a eu du mal à établir un contrôle de jeu en l'absence de ce maillon central. Et même si les Gafsiens ont réagi en seconde période, face au recul des protégés de Ben Younes, il n'en demeure pas moins important de signaler que les rares assauts sporadiques n'ont pu inquiéter un Jlassi proactif dans la lecture du jeu et Jmal, impérial dans ses parades.

A domicile, le public était assoiffé de découvrir l'animation offensive, avec un oeil curieux pour voir à l'oeuvre les recrues estivales (Bangoura-Mraihi-Godspower), qui ont peiné pour trouver les espaces vides et se positionner, et lorsque l'équipe est arrivée à se créer des opportunités, ce trio en pointe n'a pas toujours été bien placé pour les exploiter. Ils semblent parfois se gêner mutuellement, en se retrouvant dans la même zone du terrain.

Mraihi, qui a décroché souvent sur la gauche, a manqué de punch pour pouvoir finaliser ses infiltrations. C'est pour dire que ces nouveaux joueurs n'ont pas répondu aux attentes. Leurs prestations après deux journées ont déçu et n'ont pu apporter la valeur ajoutée espérée.

Une introspection sérieuse et des réajustements tactiques sont nécessaires, pour que le club puisse s'aguerrir après ce naufrage qui, espérons-le, n'impactera pas le groupe, surtout au vu de cette colère du public au coup de sifflet final.