Afrique Centrale: Le CICR met en place un pôle de formation chirurgicale pour transférer son expertise au personnel soignant congolais

communiqué de presse

Bukavu (CICR) ̵ Le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en collaboration avec l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) et la Faculté de médecine de l'Université Catholique de Bukavu (UCB) a mis en place un Pôle de formation chirurgicale afin d'apporter une réponse efficace aux défis de la prise en charge médicale des blessés par armes et des victimes des conflits armés et violences dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC). Ce pôle basé à Bukavu, rassemble plusieurs expertises locales congolaises et internationales en médecine notamment des chirurgiens, anesthésistes et infirmiers.

Cette perspective innovante a démarré en 2012 à la suite des violences armées qui avaient frappé la province du Nord-Kivu. Le CICR avait dès lors déployé en urgence une équipe de chirurgiens, d'anesthésistes et d'infirmiers de bloc pour soutenir l'hôpital CBCA Ndosho de Goma, qui faisait face à un afflux massif de blessés par armes. En février 2013, le CICR a élargi son programme chirurgical à l'Hôpital Provincial Général de Référence de Bukavu (HPGRB) au Sud-Kivu, pour répondre aux cas réguliers et épisodiques qui débordaient à l'hôpital CBCA Ndosho de Goma. Les deux hôpitaux entretiennent depuis lors avec le CICR des échanges d'expériences sur l'expertise en médecine humanitaire d'urgence pour mieux prendre en charge les blessés par armes.

« Avec une vision à long terme, le CICR institutionnalise aujourd'hui le transfert de son expertise pour les générations présentes et futures de personnels soignants en RDC. Ce projet de Pôle de Formation Chirurgicale, à la fois médical et académique, consiste à dispenser des cours pratiques et théoriques sur la médecine humanitaire d'urgence aux personnels soignants congolais. », indique Etienne Penlap, Coordinateur Santé du CICR en RDC.

Depuis début 2023, neuf (9) formations ont été dispensées auprès de 147 participants (médecins, anesthésistes et infirmiers) venus de 35 structures médicales de toute la région Est de la RDC (Sud-Kivu, Nord-Kivu, Ituri), et même d'Afrique de l'Ouest et d'Europe. Pour mieux mener ses activités, le PFC projette de construire un bâtiment approprié qui sera érigé dans l'enceinte de l'HPGRB. Si le financement est assuré, ce bâtiment est prévu d'être finalisé à l'horizon 2025.

En un peu plus de 10 ans, plus de 10 000 blessés par armes en lien avec les conflits armés et autres situations de violence dans l'est du pays ont bénéficié de la prise en charge médicale gratuite à travers le programme chirurgical du CICR au Nord-Kivu (CBCA Ndosho à Goma et HGR à Beni) et au Sud-Kivu (HPGRB).