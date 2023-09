Cote d'Ivoire: Prix national d'excellence - 650 lauréats qui ont été ainsi récompensés en 10 ans

La Salle des pas perdus de la Présidence de la République a abrité, le mardi 5 septembre 2023, la dixième édition de la Journée nationale de l’Excellence, au cours de laquelle 83 prix ont été décernés à 36 personnes morales et à 49 personnes physiques dont 34 hommes, 13 femmes et 1 couple.

Institué en 2013, le Prix national d’excellence valorise des ivoiriennes et des ivoiriens modèles qui se sont dévoués, à leur humble niveau, pour faire grandir et rayonner le pays. L’organisation de la Journée nationale de l’Excellence, cérémonie au cours de laquelle, les prix nationaux d’excellence sont remis à différents lauréats, participe de la volonté de mettre en avant des ivoiriennes et ivoiriens qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement dans leurs domaines.

En dix ans, ce sont plus de 650 lauréats qui ont été ainsi récompensés, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, personnes physiques ou morales, du secteur public comme du secteur privé, dans l'ensemble des secteurs impactant le développement de la Côte d’Ivoire.

Ces lauréats proposés par les ministères techniques et par la Confédération générale des Entreprises de Côte d’Ivoire (Cgeci), ont en commun le dépassement permanent de soi, la foi dans le travail qui conduit à l’excellence et qui fait grandir la patrie.

Dans son allocution, le Premier ministre, Patrick Achi, fait observer que derrière ces lauréats, modèles et champions de la nation, nous pouvons voir tout un peuple au travail, des millions d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens anonymes, qui chaque jour, luttent et se dévouent pour leur famille, leurs communautés et leur pays. Oui, vous pouvez contempler des millions de jeunes, des millions de femmes et des millions d’hommes, de tout âge et de toutes régions qui ont confiance dans leur Président, dans leur pays et dans l’avenir, qui savent que malgré les crises mondiales et les vents parfois contraires, la Côte d’Ivoire avance vers des sommets, fière, résolue et rassemblée, a affirmé le Chef du gouvernement.

Le Premier ministre, par ailleurs, président du comité national du Prix national d’excellence, a rappelé que la journée nationale de l’excellence incite l’ensemble des ivoiriens à « serrer les rangs derrière la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, pour aller toujours plus haut et toujours plus loin ».

Cette journée nationale de l’excellence est donc une invite à chaque citoyenne et à chaque citoyen à redoubler d’efforts pour continuer à construire une grande nation, une nation puissante, respectée, généreuse et attentive à chacun de ses filles et fils.