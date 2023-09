Angola: La Police Nationale relance la Brigade de Sécurité Scolaire à Luanda

Luanda — La Police Nationale a procédé mardi, à Luanda, à la relance de la Brigade de Sécurité Scolaire (BSE), chargée de maintenir l'ordre public et la tranquillité dans les établissements éducatifs.

La Brigade de sécurité scolaire a été créée en 2003, mais ces dernières années, on a constaté une absence de policiers dans les établissements scolaires, ce qui a conduit à une augmentation du nombre de bagarres entre élèves.

S'adressant à la presse, le porte-parole de la Police Nationale, Nestor Goubel, a déclaré qu'il s'agit d'un organe opérationnel du commandement provincial, déployé dans les écoles de la capitale du pays dans le but de définir des stratégies et des méthodologies d'intervention policière, sociale et culturelle dans les établissements d'enseignement.

Il a expliqué que ces dernières années, il n'était pas nécessaire d'avoir des brigades dans les écoles, mais que, dernièrement, la réalité a montré que l'intervention de cet organisme est importante.

Il a précisé que la Brigade Scolaire cherche à développer des habitudes préventives chez les élèves et les professionnels, à promouvoir des changements de comportement, à multiplier les mesures préventives et à former la communauté scolaire sur les événements néfastes, qu'ils soient naturels ou provoqués.

Selon Nestor Goubel, la Brigade entend également améliorer les patrouilles de proximité et poursuivre les réunions des conseils communautaires de sécurité scolaire, créés dans toutes les institutions de Luanda, pour écouter les problèmes de la communauté étudiante et chercher des solutions.

« Nous renforcerons les partenariats avec d'autres acteurs sociaux, directeurs, parents et tuteurs, afin de pouvoir dynamiser davantage le flux d'informations entre les étudiants et les commissions de parents, diriger la planification de l'intervention policière et améliorer le travail du Bureau de Conseil et d'Appui pour la Prévention Criminelle, un organe qui analyse tous les cas impliquant des élèves des écoles de la capitale », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le vice-gouverneur de Luanda pour le Secteur Politique et Social, Manuel António Gonçalves, a déclaré que la relance de la Brigade Scolaire vise à prévenir certaines situations qui se produisent au niveau des écoles du pays en général, et Luanda, en particulier.

Nous devons établir ce lien entre les forces de police et la communauté étudiante, a-t-il poursuivi, non seulement dans le sens de réprimer ou d'éliminer les situations les moins bonnes, mais surtout dans le cadre d'un travail de proximité.

Selon Manuel António Gonçalves, Luanda compte plus de 500 écoles publiques, 200 écoles publiques-privées et plus d'un million et demi d'élèves pour l'année scolaire 2023/2024.

Les actes de violence dans les écoles publiques et privées sont devenus fréquents dans le pays, souvent avec la participation de groupes organisés, ce qui conduit à l'insécurité dans les salles de classe.

L'année dernière, il y a eu deux cas notoires d'agressions entre adolescents dans des écoles qui sont devenus viraux sur les réseaux sociaux, l'un impliquant deux adolescentes d'une école privée, dans la province de Benguela, et l'autre à l'Institut Moyen d'Economie de Luanda (IMEL), où des adolescents ont attaqué brutalement un collègue.

En plus de ceux qui sont informés grâce aux plaintes du public, via les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui restent dans l'établissement, inquiétant les étudiants et les autorités.

Le psychologue Kanguimbo Ananás considère que les attaques, qui se produisent de manière récurrente dans les écoles du pays, perturbent le processus d'enseignement et nous obligent à réfléchir sur le rôle des parents dans l'éducation de leurs enfants.

Selon lui, les responsables de l'éducation doivent mieux connaître leurs élèves, c'est pourquoi il est nécessaire de responsabiliser les familles pour que leurs enfants n'aient pas de comportements déviants et sachent cultiver l'amour des autres.