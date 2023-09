Sénégal: Ligue 1 française de football - Nampalys Mendy signe deux ans avec RC Lens

Le RC Lens (France) a officialisé, hier, le recrutement de Nampalys Mendy dont le bail avec Leicester, relégué en Championship, était arrivé à expiration en fin de saison dernière.

Nampalys Mendy a débarqué, hier, au Racing Club de Lens en Ligue 1 où il a effectué sa visite médicale avec succès avant de signer un contrat de deux ans. L'ancien milieu de terrain de Leicester, champion de Premier League en 2015 et relégué en Championship cette année, était en fin de contrat avec son club depuis la fin de saison dernière. Il a donc quitté libre pour s'engager avec les Sang et Or qui étaient à la recherche d'un milieu de terrain récupérateur après le départ de Seko Fofana dans la Saudia League. Et malgré la fermeture, vendredi dernier, du mercato, les clubs de Ligue 1 usent de leur autorisation à recruter des joueurs libres de tout contrat.

C'est dans ce sens que le club nordiste a repris Nampalys Mendy présenté au public, hier, et qui portera le numéro 26 au sein des vice-champions de la Ligue 1 française. Le milieu international sénégalais et ancien joueur de Nice va ainsi jouer la Ligue des Champions avec RC Lens. Ce joker tant attendu dans le milieu de terrain du RC Lens vient renforcer un secteur très déficient en ce début de saison. Agé de 31 ans, Nampalys Mendy devra jouer un rôle central dans la récupération du ballon au sein de l'effectif du club artésien.

Ainsi, après des expériences à l'AS Monaco et à l'Ogc Nice, Nampalys Mendy va-t-il donc découvrir le nord de la France cette saison du côté du Rc Lens, signant jusqu'en 2025 comme l'a annoncé le club sur son site internet. Arnaud Pouille a justifié le choix de miser sur l'international sénégalais que le club suivait depuis quelques semaines déjà. « La signature de Nampalys en tant que joueur libre vient apporter davantage de profondeur à notre effectif au milieu de terrain.

Révélé en Ligue 1, régulier en Premier League et joueur cadre de la sélection sénégalaise, Nampalys allie expérience et leadership. Nous le suivions depuis quelques semaines déjà et avions noué des échanges constructifs », révèle le directeur général du Rc Lens. « Il vient au Racing avec cette envie de s'impliquer pleinement dans la vie du groupe et mettre à profit son vécu de plus de 340 matchs en club conjugué à 27 capes avec le Sénégal, nation avec laquelle il a participé activement au sacre à la Can 2021. C'est d'ailleurs toujours particulier à Lens d'accueillir un joueur sénégalais, tant l'histoire du Racing est liée à cette grande nation du football. Bienvenue à Lens Nampalys ! », a dit Arnaud Pouille sur le site du club.