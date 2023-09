Afrique: Congrès eucharistique coïncidant avec le 50ème anniversaire de l'établissement de l'Eglise locale au Soudan et de la Hiérarchie du Soudan du Sud

Juba — "Nous avons convenu de célébrer le Congrès eucharistique en même temps que le 50e anniversaire de l'établissement de l'Église locale au Soudan et de la Hiérarchie du Sud-Soudan", a annoncé Mgr Stephen Nyodho Ador Majwok, évêque de Malakal et président du Congrès eucharistique au Soudan et au Sud-Soudan.

Mgr Nyodho a ajouté que les deux célébrations se dérouleront sur une année autour du thème "Un seul corps et un seul esprit dans le Christ".

L'ouverture du Congrès eucharistique et le Jubilé d'or de la Hiérarchie auront lieu dans le diocèse de Wau le 26 novembre 2023 et la clôture du Congrès eucharistique sera célébrée dans l'archidiocèse de Juba le 24 novembre 2024.

Mgr Nyodho a appelé les prêtres catholiques, les religieuses, les religieux, le gouvernement et toutes les communautés chrétiennes à se consacrer au Christ pour les deux pays : "Je voudrais lancer un appel à tous nos prêtres, religieux et religieuses, à nos jeunes, à toutes les communautés chrétiennes, à nos frères et soeurs du gouvernement pour qu'ils se joignent à nous dans cet événement historique, nous voulons nous consacrer et consacrer notre pays, le Sud-Soudan, au Christ-Roi.

Selon l'évêque de Malakal, il faut saisir cette occasion pour que l'Église et les peuples du Soudan et du Sud-Soudan se réunissent comme une seule famille afin de prier pour leurs problèmes et pour le pays.

Les évêques locaux organiseront des célébrations spéciales au cours de l'année pour préparer les fidèles à la clôture du Congrès eucharistique.