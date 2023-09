Gambie: Le Président Barrow reconnait le manque d'écoles de formation pour les institutions de sécurité

Le Président Adama Barrow a déclaré que son gouvernement est informé du manque de structures de formation au sein des institutions du secteur de la sécurité dans le pays.

Il a également reconnu que l'absence de ces infrastructures essentielles entrave les opérations et les performances du secteur, notamment la mise en place de programmes de réorientation et de formation appropriés dans le pays.

Le Président a fait cette déclaration hier lors de la cérémonie d'inauguration des postes de police de Serrekunda, Bundung, Bakoteh et Brusubi Child Welfare.

Le Président Barrow a réitéré son dévouement en faveur des objectifs de la réforme du secteur de la sécurité, déclarant que « la mise en place de structures de formation adéquates et professionnalisées pour la police et d'autres institutions du secteur reste un sujet de préoccupation et une priorité pour nous. »

Le président Barrow a insisté sur l'importance des nouvelles structures et a précisé qu'aucun secteur de la sécurité ne peut fournir des services efficaces en l'absence de l'infrastructure nécessaire à son fonctionnement quotidien.

« Les trois commissariats de police et le Bureau de Protection de l'Enfance récemment reconstruits sont non seulement conformes aux normes internationales en matière de droits de l'Homme, mais ils ont également été conçus pour créer un environnement de travail idéal permettant à nos agents d'être plus performants. Il ne fait aucun doute que ces projets symboliques donneront un nouvel élan aux actions de mon gouvernement en matière de réforme du secteur de la sécurité au niveau national, » a-t-il déclaré.

Le Président a poursuivi son discours pour dire que la sécurité est un aspect indispensable du développement national, ajoutant que la reconnaissance du lien important entre la sécurité et le développement national constitue une base ferme et stable pour les réformes entreprises dans le secteur de la sécurité.

« Les réformes visent à remédier aux séquelles du passé qui continuent à entacher la réputation du secteur. Notre objectif est le renforcement de la capacité du secteur à répondre efficacement aux besoins de sécurité du pays et au-delà, » a déclaré le Président.

Il a renouvelé sa certitude que des progrès significatifs ont été accomplis, notamment en rendant le secteur responsable devant l'autorité civile, en établissant des cadres et des procédures administratives et en garantissant le respect des normes en matière de droits de l'Homme et de l'État de droit.

« Je dois cependant faire remarquer que la réforme du secteur de la sécurité n'est ni facile ni évidente. Il s'agit d'un processus de longue haleine qui nécessite, entre autres, d'énormes investissements pour relever les défis logistiques, opérationnels et infrastructurels. Le processus exige également une réorientation progressive du personnel du secteur, et ce, par le biais d'une formation et d'un recyclage continus. »

