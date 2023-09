Sénégal: Cours mondiaux du pétrole brut - La BCEAO note une contraction de 21,4% en juillet 2023

Dans son Bulletin mensuel des statistiques de juillet 2023, la Bceao a analysé la situation des matières premières.

Selon la Bceao, les cours mondiaux du pétrole brut (moyenne Wti, Brent, Dubaï), exprimés en dollar des Etats-Unis, ont enregistré une contraction en rythme annuel de 21,4%, en juillet 2023, après une baisse de 35,7% le mois précédent. Pour les principales matières premières exportées par les pays de l'Union, la Bceao informe que des replis en rythme annuel des cours sont relevés pour le coton (-32,3%), le caoutchouc (-30,9%) et la noix de cajou (-30,5%).

En revanche, des hausses ont été enregistrées sur les marchés du cacao (+49,6%) et de l'or (+12,2%). S'agissant de l'indice des prix des produits alimentaires importés par les pays de l'Union, il s'est replié de 12,8% en juillet 2023, sur un an, après une baisse de 9,2% en juin 2023. Cette évolution est imprimée par la diminution des cours du lait (-24,1%), du blé (-22,8%), des huiles (-17,8%) et du riz (-10,0%), atténuée par le renchérissement du sucre (+23,9%).

Les indices boursiers affichent des augmentations, en rythme annuel, en juillet 2023. Des hausses sont enregistrées au niveau de l'Euro Stoxx 50 (+22,1%), du DAX (+22,0%), du Nikkei (+19,3%), du Nasdaq Composite (+15,8%), du CAC 40 (+16,3%), du Standard & Poor's 500 (+11,1%), du Dow Jones Industrial (+8,3%) et du FTSE 100 (+3,7%). Concernant le marché des changes, la monnaie européenne s'est appréciée sur un an vis-à-vis du yen japonais (+14,9%), du yuan chinois (+14,7%), du dollar américain (+8,1%) et de la livre sterling (+2,1%).