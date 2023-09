Sud-Soudan: 'Head to head' de Malik Nejer et Abdelaziz Muzaini - La comédie arabe se renouvelle

Voici une comédie saoudienne et qui vient de sortir il y a à peine deux mois sur Netflix. Elle annonce une grande concurrence pour ce qui se fait dans le monde arabe avec deux atouts. C'est pourquoi on en parle et voici ses atouts...

Par hasard nous avons découvert ce nouveau film saoudien produit en 2023 et qui vient de sortir sur Netflix. Il porte le titre de «Tête à Tête» (Head to Head). Une comédie criminelle pour l'appeler ainsi dans le sens Mafia blues ou autres films de la même fibre. Une comédie d'une écriture très étudiée et qui nous a réellement surpris. Agréablement, bien entendu.

La comédie est doublée en langue française et anglaise au choix, donc pas de gymnastique oculaire pour lire les sous-titres. Tout pour vendre le film, en fait ! Ce ne sont pas les comédies dans le monde arabe qui manquent et les Egyptiennes tiennent le haut du pavé depuis des années et aucun pays arabe n'a pu encore les détrôner, mais venant d'un pays nouvellement lancé dans la production cinématographique c'est étonnant ! J'entends déjà les «Quand on a les super moyens on peut tout faire !».

Soit. Mais quand on a les moyens il faut bien les mettre à leur place pour faire de bons films. Tout billet de banque investi réellement à sa place se voit sur écran au final et se lit entre les répliques d'un film. Les professionnels me comprendront dans ce sens.

Oui ils ont les moyens, mais ils entendent bien faire fructifier leur argent par le cinéma, eux ! C'est pour cela qu'ils veulent faire des films qui attirent le public et vendre des billets enfin.

Écrire une comédie pour le cinéma est une chose très difficile. Il faut croire que parfois écrire un drame est beaucoup plus aisé ! Deux éléments font de «Head To Head» un véritable morceau de bravoure: son écriture cinématographique et le casting de ses principaux acteurs.

Le film ne cache pas non plus sa facture hollywoodienne mais cela n'empêche qu'il y a une véritable empreinte culturelle dans le dispositif de tournage que les réalisateurs Malik Nejer et Abdelaziz Muzaini ont choisi.

Plein de couleurs vives et de détonations, le film raconte l'histoire d'un chauffeur maladroit nommé Darwish (Adel Radwan) et d'un nouveau PDG non qualifié, Fayyad (Abdelaziz Alshehri).

Les deux hommes sont entraînés dans un monde de criminalité après avoir accidentellement pris en charge la mauvaise personne à l'aéroport. Le tout se déroule dans la ville saoudienne fictive de Bathaika, une sorte de Ghottam city orientale.

Il s'agit de la même équipe du film d'animation à succès sur Youtube «masameer» (qui est désormais sur Netflix sous le nom de «Masameer County»). Voici ce que déclarera Abdelaziz Muzaini pour Arab news «Les Saoudiens n'ont pas une longue tradition cinématographique, il n'y a donc pas de pari sûr pour l'instant. Nous sommes tous en train d'essayer de trouver des éléments de satisfaction.

Tout ce que nous pouvons faire, c'est expérimenter et voir ce qui fonctionne. Avec ce film, nous tentons quelque chose de complètement nouveau et nous nous sommes donnés à fond.

Nous ne voulons pas être prudents et nous en tenir à ce que nous connaissons». À visionner.