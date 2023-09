Congo-Kinshasa: Grogne sociale des agents à Kinshasa et Mbuji-Mayi, RVA - Tryphon Kin-kiey Mulumba et le Conseil d'Administration à pied d'oeuvre pour des solutions idoines !

*Revenant de sa mission officielle à l'intérieur du pays, Tryphon Kin-kiey Mulumba, Président du Conseil d'Administration à la Régie des Voies Aériennes, a convoqué une réunion d'urgence à laquelle ont participé le Directeur Général, son adjoint et l'ensemble des Administrateurs et censeurs de cette entreprise du portefeuille. Objectif : examiner à la loupe la situation de grogne sociale orchestrée par des agents, précisément dans les entités de Kinshasa et Mbuji-Mayi, se lamentant à chaudes larmes sur les irrégularités de paiement. Ils étaient réunis hier, mardi 5 septembre 2023, à l'hôtel Rotana.

Habilitation et pouvoir du Conseil d'Administration

Introduisant la présente séance de travail par une communication, Kin-kiey Mulumba a rappelé le mandat conféré au Conseil d'Administration, eu égard à l'article 20 des statuts harmonisés à l'Acte uniforme de l'OHADA sur les droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. « Nous fondant sur les prescrits de l'article 20 des statuts harmonisés de l'Acte uniforme de l'OHADA sur les droits des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique, notre Conseil d'Administration dispose du pouvoir de déterminer des orientations d'activités de notre société et veiller à leur mise en oeuvre par la Direction Générale », a-t-il déclaré.

Pour lui, la situation de crise actuelle que traverse la RVA ne doit nullement être négligée, car méritant des réactions promptes. Ce, d'autant plus qu'à cette grogne sociale se rajoute des défis multiples dont les problèmes liés à exploitation aérienne. « Suite à des obligations pressantes que requiert l'exécution de nos responsabilités au sein de la Régie des Voies Aériennes au titre des mandataires de l'Etat, considérant l'importance de l'ordre du jour adopté, nous allons nous retrouver pendant deux jours successifs, ici en réunion d'urgence du Conseil d'Administration, ce mardi 5 et ce mercredi 6 septembre 2023 afin de statuer sur bon nombre de questions touchant au plus haut point la vie de notre société. Face à l'évolution de la situation des tensions sociales qui prévaut dans quelques entités de la RVA S.A à Kinshasa, Mbuji-Mayi et ailleurs, ainsi qu'aux problèmes liés à l'exploitation aérienne, nous avons pensé en effet utile de réagir promptement », a-t-il affirmé.

Soucis décriés

Toutefois, devant ses pairs, le PCA de la RVA a déploré d'une part l'absence totale d'une communication d'image de cette entreprise du portefeuille. « Je rappelle que l'image extérieure présente plus que la réalité intérieure. En clair, notre image compte plus que notre réalité, car celle-ci nous précède et les décisions politiques sont prises à partir de notre image. L'image de la RVA est virulemment attaquée sur la toile sans une réaction efficace de la communication. Par essence, nous sommes une entreprise de communication sans laquelle aucune de nos activités ne peut être exercée. Notre société ne dispose ni d'une adresse mail connue à l'interne et l'externe, ni d'un compte réseau social suivi et informant en temps sur la vie de l'entreprise, ses agents et cadres, restitue la vérité face aux fakenews », s'est-il prononcé.

Il y a lieu de rappeler que, outre la communication du Président du Conseil d'Administration, les points suivants ont été abordés : la situation sociale tendue à la RVA ; le rapport des missions des aéroports de Mbuji-Mayi ; Loano, Kolwezi, Goma, Kisangani ; la certification des comptes de la RVA S.A ; la communication d'entreprise et l'image de marque de la RVA S.A.