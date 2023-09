Madagascar: Jeux des îles - L'athlétisme en perte de vitesse

La XIe édition des JIOI 2023, qui s'est jouée à Madagascar du 25 août au 3 septembre, a pris fin dimanche dernier. Madagascar s'est placé au premier rang du classement général en termes de médailles d'or (121) par rapport aux autres îles participantes.

Sur les 121 médailles d'or gagnées, l'athlétisme n'en a remporté que 13, le plus bas total en onze éditions. Le DTN de la Fédération malgache d'athlétisme (FMA), Hery Rambeloson, se dit très insatisfait des résultats obtenus par les athlètes malgaches. « Sans me disculper de quoi que ce soit, en tant que premier responsable, je suis très déçu. Mais face au contexte, les 13 médailles d'or reflètent notre manque de préparation.

Les athlètes ont tout donné pour chercher de bons résultats mais ils ont montré leurs limites. Cette XIe édition a été mal préparée pour l'athlétisme, et les efforts des encadrements techniques ont été laissés aux oubliettes, sans reconnaissance », confie Hery Rambeloson. Et le DTN de continuer : « Dans les éditions précédentes, des regroupements, au moins trois fois, avec une durée très longue, ont été programmés. Beaucoup d'athlètes ont fait des stages à l'extérieur, Kenya, Sénégal, France, mais pas pour cette XIe édition.

Les athlètes n'étaient pas sereins dans la préparation, qui a démarré trop tard. Seuls quinze athlètes de la FMA ont suivi des stages en Chine. Les matériels d'entraînement ne sont pas arrivés. » Les athlètes féminines ont remporté 10 médailles d'or, tandis que les hommes n'en ont remporté que 3, avec Tsima Tahirinjanahary au 1500m et au relais 4X400m, et le 4X400m mixte : le déclin de l'athlétisme malgache est flagrant.

À la traine

À l'heure actuelle, Madagascar ne possède plus de coureurs de 100m plat capables de rivaliser avec les Mauriciens qui ont fait un triplé, ni avec les Réunionnais. Madagascar ne s'est même pas qualifié en finale du 100m plat masculin. La révélation du championnat de Madagascar, Toky sy Aro Ralison, qui court le 100m en 10.5 et le 200m en 21.4, n'est pas au meilleur de sa forme (blessure) et il a été incapable de rivaliser avec le Mauricien Bibi Gary Noa Jerrel, auteur d'un triplé et qui a déjà concouru en ligue des diamants.

Les points faibles malgaches se trouvent dans les disciplines dites techniques (tous les types de lancer, le saut en longueur, le saut en hauteur, le triple saut et le saut à la perche). Le 800m masculin, le 1500m féminin, le 5000m masculin, les 10 000m masculin et féminin, le semi-marathon, ne sont plus dominés par les athlètes malgaches. À l'allure où vont les choses, Madagascar ne fait plus peur.

L'Île Maurice domine outrageusement l'athlétisme en gagnant 17 médailles d'or. Avant qu'il ne soit trop tard, Madagascar a quatre ans pour se préparer avant la XIIe édition aux Comores. La piste d'Alarobia, rénovée, est à exploiter pleinement pour trouver des relèves, sinon l'écart de niveau entre Madagascar et Maurice risque de s'agrandir dangereusement et Madagascar sera à la traîne.