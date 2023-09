Afrique: L'atelier sur la sûreté et la sécurité donne le coup d'envoi d'une semaine d'engagements entre la CAF, le COCAN et le gouvernement de Cote d'Ivoire dans le cadre des préparatifs de la CAN TotalEnergies 2023

À moins de 130 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cote d'Ivoire 2023, l'atelier sur la sûreté et la sécurité a donné le coup d'envoi d'une semaine de réunions entre les différents départements de la CAF, du COCAN et du gouvernement.

La sécurité est l'un des éléments clés de la réussite de l'événement qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024.

En plus de la sûreté et de la sécurité, d'autres départements dédiés au transport, aux compétitions et à la communication, entre autres, tiendront des réunions clés en terre ivoirienne dans le cadre des préparatifs.

Le Responsable du Département de la sécurité et de la sûreté de la CAF, Dr Christian Emeruwa, a déclaré que l'objectif principal est de créer un environnement sûr et sécurisé pour que les fans puissent profiter du plus grand spectacle sportif sur le sol africain.

" Nous nous concentrons sur les procédures d'intervention d'urgence, les plans d'évacuation et les techniques de contrôle des foules pour l'organisation d'événements sportifs importants. Notre objectif est de fournir à toutes les parties prenantes les outils et les connaissances nécessaires pour créer une ambiance sûre pour les joueurs et les spectateurs. Nous veillerons à ce que tous les agents de sécurité et toutes les parties prenantes soient bien préparés et équipés afin de faire face à tous les défis susceptibles de se présenter. Il en résultera une expérience mémorable pour les joueurs, les spectateurs et l'ensemble de la communauté du football", a déclaré Dr Emeruwa.

Le Directeur des Tournois et Evénements de la CAF, Samson Adamu, a ajouté : "Cette réunion de sécurité est organisée pour aborder les protocoles de sécurité et de sûreté et s'assurer que tous les différents acteurs sont bien informés et prêts à faire face à toutes les menaces possibles. Il est bon de voir que la Côte d'Ivoire prend cette question extrêmement au sérieux, ce qui renforce notre confiance dans le fait que la CAN de l'année prochaine sera la plus importante à ce jour."

Différents personnels de sécurité ont participé à la session, notamment des responsables de la sécurité des sites, des coordinateurs de la sécurité des sites d'entraînement, des coordinateurs de la sécurité des hôtels, des coordinateurs de la sécurité des centres de fête des supporters, des commandants d'escorte, des superviseurs d'intendance et des intendants en chef.

Des représentants du Centre international de la sécurité du sport (ICCS) et de l'Autorité de sécurité des terrains de sport d'Angleterre étaient également présents. En outre, le général Youssouf Kouyate, Directeur Général de la Police Nationale de Côte d'Ivoire et président de la commission de sûreté et de sécurité du COCAN, a assisté à la session.

Le Général Kouyate a déclaré : "Au nom du président du COCAN, je voudrais vous remercier pour le soutien que vous apportez aux forces de sécurité ivoiriennes afin d'assurer la sûreté et la sécurité pendant la prochaine CAN. Je tiens à mentionner que la Commission de sécurité et de sûreté mène actuellement des activités de sensibilisation à l'intention des chefs stadiers et des responsables de la sécurité et de la sûreté des sites. En outre, 1 200 stadiers ont déjà reçu une formation. Convaincu que nos discussions aideront la Commission de Sécurité et de Sûreté à améliorer les mesures de sécurité pour les prochains matches tests aux stades de San Pedro et d'Ebimpé, et à renforcer les compétences des membres de la commission, je voudrais réitérer nos remerciements à la CAF, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour en Côte d'Ivoire."

Le mercredi, des sessions pratiques seront organisées pour tous les officiers de sûreté et de sécurité des sites et les coordinateurs de la sécurité des sites.