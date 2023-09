Afrique: CAN 2023 - Les cinq matchs à suivre de près

Il ne reste plus que neuf places à acquérir pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

À la fin de cette sixième et dernière journée des éliminatoires, les 24 sélections qualifiées pour la grand-messe du football africain seront connues.

Zoom sur les cinq rencontres de ces qualifications dont l'enjeu vaudra son pesant d'or.

Cameroun - Burundi

Deux équipes face à leur histoire. D'un côté le Cameroun, quintuple vainqueur de l'épreuve, de l'autre le Burundi, une sélection coriace qui rêve d'une seconde participation en Coupe d'Afrique des Nations.

À égalité de points (4 points), le perdant dira sûrement adieu à la CAN. Pour ce match, les Lions Indomptables pourront compter sur la présence d'André Onana.

Le portier camerounais, sorti de sa retraite international sera un des atout de l'effectif de Rigobert Song, tout comme Vincent Aboubakar qui évoluera devant les siens, chez lui à Garoua.

Après trois semaines d'entraînement intense, les Hirondelles sont enfin prêtes pour le choc. Étienne Ndayiragije compte sur Bon Fils Caleb et Saido Berahino pour déjouer les plans de la tanière camerounaise. Le rendez-vous est donc pris le 12 septembre à 19h GMT.

RD Congo - Soudan

On avait laissé la République Démocratique du Congo à la dernière place du groupe I avec 0 point au bout des deux premières journées de ces éliminatoires. Des piètres prestations qui ont poussé les dirigeants du football kino-congolais à des changements. Exit Hector Cuper, remplacé par Sébastien Desarbre à la tête des Léopards.

Une arrivée escortée par de bons résultats avec la manière, (3-0 contre la Mauritanie, et 2-0 contre le Gabon). À la veille de la dernière journée, les Léopards prennent la tête de leur poule avec 9 points. Mais rien n'est acquis, pour leur dernière sortie, les coéquipiers de Chancel Mbemba retrouvent leur bête noire de cette campagne de qualification : le Soudan.

Vainqueurs 2-1 de leur première confrontation, les Soudanais (7 points) joueront sur cet ascendant psychologique même en déplacement à Kinshasa et dans un stade des Martyrs qui s'annonce déjà bouillant.

Mauritanie - Gabon

C'est l'autre affiche de ce groupe I. Derrière la RD Congo, ces deux équipes sont en ballotage. Dans la même situation arithmétique (7 points), le Gabon devance la Mauritanie grâce à une meilleure différence de but. Les Panthères se rendront à Nouakchott avec Pierre-Emerick Aubameyang, mais sans André Poko et Llyod Palun.

Du côté des Mourabitounes, ce match face au Gabon a été minutieusement préparé : "Avec le staff on a beaucoup travaillé et on se prépare en conséquence, parce qu'on sait que ce rendez-vous est important pour le pays. Et comme je l'ai dit, avec de la persévérance et de l'abnégation, on va essayer d'atteindre nos objectifs. " a déclaré Amir Abdou, le sélectionneur de la Mauritanie.

Ghana - République centrafricaine

Dernière journée fatidique pour le Ghana et la République centrafricaine. Les Black Stars (9 points ) n'ont besoin que d'un point pour voir la Côte d'Ivoire, mais (parce qu'il y a un mais), les hommes de Chris Hughton sont opposés à la sensation de ce groupe E : la RCA. Les Fauves du Bas-Oubangui sont troisièmes de cette poule en cas de victoire contre les Ouest-africains, les hommes de Raoul Savoy seront les premiers représentants de leur pays à disputer à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies.

Angola - Madagascar

L'Angola pourrait jouer les trouble-fête lors de cette dernière journée des éliminatoires.

Opposées à un Madagascar déjà éliminé, les Palancas Negras deuxième du groupe E avec 8 points, pourraient bien jouer un mauvais tour au Ghana, présenté comme le favori de cette poule.

En effet, en cas de défaite des Black Stars face à la RCA et de victoire des Angolais, les Ghanéens resteront à quai.