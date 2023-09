Afrique du Nord: Le Maroc préside au Caire les travaux de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des AE

Le Caire — Les travaux de la 160e session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères se sont ouverts, mercredi au siège du Secrétariat général de la Ligue au Caire, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

L'Ordre du jour de cette réunion comprend l'examen d'une série de questions politiques, économiques, juridiques, financières et administratives, dont l'action arabe commune, les développements de la cause palestinienne, la mise en oeuvre de l'initiative de paix arabe, ainsi que l'évolution de la situation à Al Qods et la sécurité hydrique dans la région arabe.

Les ministres des Affaires étrangères arabes se pencheront, de même, sur la situation en Libye, au Yémen, au Soudan et en Somalie, la question des îles émiraties occupées par l'Iran, la solidarité avec le Liban, la sécurité maritime, les approvisionnements en énergie dans la région du Golf et la question du barrage de la Renaissance éthiopien.

En outre, le Conseil examinera les ingérences iraniennes dans les affaires internes des pays arabes, la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient, les relations arabes avec les organisations et les groupements internationaux et régionaux, dont les relations arabo-africaines, la coopération entre la Ligue arabe et le Conseil de sécurité, ainsi que les relations avec l'Europe, la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde et les pays d'Amérique latine.

Cette réunion ministérielle a été précédée par les réunions de la commission ministérielle arabe pour le soutien de la Palestine, de la commission ministérielle quadripartite chargée du suivi de la crise avec l'Iran et les moyens de repousser ses ingérences dans les affaires internes des pays arabes, et du comité chargé du suivi de l'exécution des résolutions et des engagements du Sommet arabe.