Afrique du Nord: Le Caire - M. Bourita inaugure, au siège de la Ligue arabe, une exposition sur le bilan de l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods dans la Ville sainte

Le Caire — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a inauguré, mercredi au siège de la Ligue arabe au Caire, une exposition retraçant 25 ans d'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif au service de la Ville sainte et de ses habitants.

La cérémonie d'ouverture de l'exposition s'est déroulée en présence du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki et de nombre de diplomates.

L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la vocation de l'Agence qui oeuvre, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à appuyer les secteurs sociaux vitaux dans la cité sainte et à soutenir les habitants et les institutions maqdessis, d'autant plus que la cause palestinienne figure parmi les sujets prioritaires qui seront discutés par les ministres arabes des Affaires étrangères lors de cette session présidée par le Maroc.

Les composantes de cette exposition illustrent l'approche de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, empreinte de pragmatisme et combinant le volet politique, à travers les efforts considérables de la diplomatie marocaine pour soutenir la position palestinienne sur tous les fronts, et celui social, à travers le rôle fondamental joué par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans l'appui à la Cité sainte et ses habitants, sous la supervision directe de Sa Majesté le Roi.

L'exposition comprend une partie dédiée aux dates clés de l'histoire du Comité Al-Qods, une autre sur le bilan de 25 ans d'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, agrémentée de photos et données sur les projets réalisés (200 grands projets et des dizaines de petits et moyens projets pour un coût total de 64 millions de dollars).

La troisième partie de l'exposition regroupe les publications de l'Agence s'intéressant à Al-Qods, sa valeur religieuse et civilisationnelle et l'attachement historique des Marocains à cette ville sainte, tandis qu'une autre partie est consacrée à l'exposition des produits d'associations et d'institutions maqdessies partenaires.

Cette dernière partie, qui met en valeur les arts et la culture palestiniens, donne à voir une variété de produits artisanaux en provenance d'Al-Qods, dont des tenues traditionnelles, produits de textile, bijoux, ouvrages en bois et céramique, articles de décoration et autres créations des maîtres-artisans palestiniens.