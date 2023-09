Gabon: Les Démocrates et le Président Guy Nzouba Ndama accordent leur soutien total au CTRI

document

Mercredi, 30 Août 2023, les forces de Défenses et de Sécurité gabonaises ont réussi, dans une rare unanimité pour la circonstance, à mettre un terme au régime en place dont les institutions dissoutes à cette occasion étaient par ailleurs devenues insignifiantes et moribondes aux yeux de l'opinion.

Cette décision à valeur hautement patriotique s'est imposée à nos vaillants soldats suite aux résultats de l'élection présidentielle proclamés par le Centre Gabonais des Élections ( CGE ) et qui attribuaient sans vergogne une victoire imméritée au candidat Ali Bongo Ondimba. Le tout sur fond de contorsion honteuse de la loi électorale, de tripatouillage outrancier du verdict des urnes, et de trahison ainsi renouvelée à l'égard du désir d'alternance confirmé par le peuple gabonais dans son écrasante majorité, le 26 Août 2023.

A cela, s'ajoute le constat d'une gouvernance calamiteuse, improvisée et irresponsable pertinemment relevé par nos militaires. Parmi les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, l'opposition gabonaise en général et les Démocrates en particulier, n'avaient de cesse d'alerter le pouvoir désormais déchu sur les nombreuses dérives commises par la bande des jeunes inexpérimentés qu'il avait choisi de placer aux commandes des postes hautement sensibles et stratégiques de l'appareil étatique.

A maintes reprises, nous avons dénoncé l'amateurisme qui imprégnait la gouvernance. Nous avons interpellé les institutions afin qu'elles n'humilient pas le peuple, mais qu'elles soient en phase avec les aspirations de son peuple et davantage respectueuses des valeurs à la fois traditionnelles et fondatrices de notre nation.

A maintes occasions, nous avons dénoncé le pillage de l'argent public dont nous avons aujourd'hui les preuves sur l'étendue du crime.

Nous avons par-dessus tout dénoncé l'arrogance du pouvoir et l'impertinence irrévérencieuse des visages qui l'incarnaient. Mais rien, ni personne au sein de ce pouvoir ne daignait nous accorder la moindre attention.

Endormis par l'ivresse des plaisirs et le bonheur fallacieux de l'argent, frappés par une sorte d'aveuglement collectif, les ténors du régime s'accordaient à répéter urbi et orbi que nous vivions dans le meilleur des mondes possibles. Pendant ce temps, le Gabon sombrait dans une lente agonie économique, sociale et politique ; chronique d'une mort annoncée. Jusqu'à ce sursaut d'orgueil patriotique assumé par nos militaires à la date dorénavant mémorable du 30 Août 2023.

Aussi, face au caractère salvateur de l'acte posé par nos forces de défenses et de sécurité pour autant qu'elles ont épargné le pays d'un bain de sang certain, tout en réhabilitant son honneur et sa dignité aux yeux du monde. Le parti les Démocrates en tête duquel son Président Guy NZOUBA NDAMA, approuvent pleinement la démarche de nos patriotes en uniforme.

A l'instar du peuple gabonais qui a déferlé sur les rues pour manifester sa joie, son sentiment de libération, sa dignité retrouvée, les Démocrates et le Président Guy NZOUBA NDAMA saluent l'avènement du Comité de Transition et de Restauration des Institutions. À l'image du peuple gabonais qui a vécu avec bonheur et espoir retrouvé des lendemains meilleurs, la prestation de serment du Président de la transition, le Général Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, les Démocrates et le Président Guy NZOUBA NDAMA accordent leur soutien total au CTRI, à son projet de restauration et particulièrement à la personne du Président Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA choisie par ses paires pour en être la principale cheville ouvrière.

L'humilité de la personne, la clarté du discours ainsi que la fermeté des engagements pris jusqu'ici sont des gages assez prometteurs d'une nouvelle gouvernance. Une gouvernance respectueuse du peuple gabonais, respectueuse de ses aspirations et de surcroît soucieuse de la préférence nationale longtemps bradée par le pouvoir déchu. Attentif et méthodique dans ses premiers pas, le Président de la transition tranche d'emblée avec l'humeur brouillonne qui a caractérisé la gouvernance antérieure appartenant désormais aux tiroirs peu recommandable de l'histoire.

Chers Compatriotes,

Pour ceux qui savent lire à travers les lignes du destin, l'acte patriotique de notre armée été suivi d'une matinée pluvieuse, une rosée berceuse. Lundi 04 Septembre 2023, jour de prestation de serment du Président de la transition, une autre tombée d'eau céleste est venue couronner cette journée événementielle. Entre larmes de joie de nos martyrs qui voient « enfin notre essor vers la félicité » et l'eau comme symbole de purification voire de fertilité de la terre, comment ne pas y voir un message du ciel ?

Au fond, comme s'il subissait un baptême par immersion, notre patrie vient de naître à nouveau. Puissions-nous alors considérer le Comité de Transition et de Restauration des Institutions comme la main invisible à travers laquelle le destin permet de sceller une nouvelle alliance entre les gabonais ; mais aussi la main susceptible de creuser les fondations qui permettaient de rebâtir dorénavant notre nation sur des bases plus saines. Durant la période de transitoire qu'il nous reste encore à connaître que nous espérons le moins longtemps possible, les Démocrates sont disposés à apporter leur pierre à l'édifice parmi les multiples talents dont dispose notre pays.

Pour la réussite de cette oeuvres, puisse enfin le CRTI se préserver des flatteurs toxiques, ces perfides trompeurs qui hier encore chantaient les louanges du régime déchu et complotaient contre l'émancipation véritable du peuple gabonais pour préserver leurs intérêts égoïstes. Car, ils trahissent aussi vite qu'ils viennent comme des crocodiles se réchauffer au soleil. Si le 17 Août est un jour officiel de notre indépendance, nous suggérons que le 30 Août soit désormais admis dans nos institutions comme jour de notre unité nationale retrouvée autour du « GABON D'ABORD ».

Vive les Démocrates,

Honneur et soutien au Comité de Transition et de Restauration des Institutions,

Vive le Gabon immortel.

Je vous remercie.

Philippe NZENGUE MAYILA,

Président intérimaire