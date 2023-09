Algérie: Direction régionale des Douanes Alger-Extérieur - Saisie d'environ 25.000 comprimés psychotropes depuis le début de 2023

ALGER — Les services de la Direction régionale des Douanes Alger-Extérieur ont saisi, entre le 1er janvier et le 31 août 2023, environ 25.000 comprimés psychotropes et une quantité considérable de drogues dures et de cannabis, indique, mardi, le sous-directeur de l'Informatique et de la Communication à la Direction, Abdallah Kaddache.

Présentant le bilan de son département, M. Kaddache a précisé que la majorité des psychotropes saisis étaient de type "Ecstasy" (plus de 24.000 capsules).

Au cours des huit premiers mois de 2023, l'activité des brigades opérationnelles a également permis la saisie de plus de 20 kg de poudre utilisée pour la fabrication de psychotropes de type Prégabaline, une quantité de cocaïne et environ 1,5 kg de cannabis, a-t-il ajouté.

Concernant le matériel médical et pharmaceutique, quelque 1.859 boîtes de médicaments, plus de 4.500 unités de compléments alimentaires et plus de 45.000 unités de cosmétique ont été saisies.

A noter que le territoire de compétence de la DRD Alger-Extérieur, comprend les wilayas de Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira et une partie de la capitale (les circonscriptions administratives de Rouiba et Dar El Beïda, à l'exception de la commune de Mohammadia).

En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, les brigades ont procédé à la saisie de plus de 1.500 cachets et documents falsifiés.

Dans le cadre de la protection de l'économie nationale et l'interdiction du transfert illégal de fonds, les services de la direction régionale ont procédé à la saisie d'environ 1 million USD, près de 500.000 euros et plus de 3.000 livres sterling.

Les saisies sont également constituées de plus de 12 kg de métal blanc et d'environ 66 grammes de métal jeune.

Dans le même contexte, l'activité opérationnelle des services de la direction régionale a permis de saisir environ 25.000 téléphones portables, environ 28.000 accessoires de téléphone, ainsi qu'une quantité considérable de montres intelligentes et d'appareils électroniques.

Aussi, il a été procédé à la saisie de près de 5.000 pièces de rechange automobile et motocycle, d'environ 25.000 pièces de vêtements et de 13.000 ballots de friperie.

Quant au bilan de l'activité des brigades mobiles, 14 contraventions ont été enregistrées, avec saisie de 10 véhicules servant à la contrebande, tandis que le montant global des amendes imposées au titre de ces opérations s'élève à 328 millions de DA.

Concernant l'activité des litiges et contentieux, la valeur globale des marchandises saisies s'élève à 1,14 mds DA, tandis que le montant global des amendes infligées dépasse les 16 mds DA, sachant que le nombre des contrevenants est de 9.800.

Pour M. Keddache, ces résultats reflètent la mobilisation des agents des douanes au niveau de l'ensemble des équipes opérationnelles travaillant 24h/24h en permanence, en coordination avec les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents services de sécurité, pour faire face à toutes formes de fraude et de contrebande et lutter contre les crimes transfrontaliers.