Algérie: Saihi reçoit l'ambassadeur de Malaisie

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a reçu, mardi, l'ambassadeur de Malaisie en Algérie, Mohammad Faizal Razali, avec lequel il a examiné les moyens d'établir un partenariat de "haut niveau" entre les deux pays, notamment dans le domaine de la santé, indique mercredi un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué "la possibilité de préparer un mémorandum d'entente entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun", précise le communiqué.

A cette occasion, le ministre de la Santé a fait part de "la volonté de l'Algérie d'établir un partenariat bilatéral dans de nombreux domaines concernant notamment les technologies modernes, la gestion hospitalière, la télémédecine, la formation et l'échange d'expériences, et la prévention, outre la numérisation qui est un facteur essentiel dans le développement et la modernisation des peuples", ajoute la même source.

Il a également évoqué "le système sanitaire adopté dans son pays, qui repose sur les secteurs public et privé et s'appuie sur des technologies modernes comme la robotique médicale dans certaines spécialités, la télémédecine et le système numérique".

Les deux parties ont convenu de "poursuivre le travail de coordination pour concrétiser la coopération bilatérale mutuellement bénéfique", conclut le communiqué.