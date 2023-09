Sénégal: Gingembre littéraire de ContinentPremier.com au coeur du temple de l'Université de Genève le 15 septembre prochain

Il y aura du beau monde au Gingembre littéraire du 15 septembre prochain. L'enjeu en vaut le déplacement.

Le numérique, l'industrialisation, les enjeux de la culture et du développement seront au coeur d'une rencontre d'échanges chez la cinquantaine d'experts africains et occidentaux de renom dans l'antre de l'Université de Genève (Suisse). Des réponses concrètes sont attendues à ces problématiques qui bouleversent les modes de vie de la planète.

Cette initiative de haut niveau va réunir d'éminents intellectuels africains et européens. Il sera surtout question de réfléchir ensemble sur les défis dans ces différents domaines porteurs de développements pour le continent africain. Ce sera sans doute, l'un des temps forts du »célébre » Gingembre littéraire, initié par Elhadj Gorgui WADE NDOYE.

Le tournant aujourd'hui est décisif et le continent africain ne doit pas être en reste pour bénéficer des opportunités qu'offrent le numérique et l'industrialisation. Il doit aussi vulgariser la culture pour espérer atteindre un développement endogène. En effet, la technologie numérique et l'industrialisation ont révolutionné le monde à un rythme effréné. Et, ce train en marche doit normalement être suivi.

C'est dans cette logique que l'Université de Genève en partenariat avec le magazine ContinentPremier.com et l'Organisation internationale de la francophonie ont décidé de réunir autour du Gingembre littéraire des intellectuels chevronnés. Lors de cette rencontre, l'accent sera mis sur les défis et enjeux majeurs.

Un Programme alléchant en trois temps

Le panel numéro 1 sera animé par Son Excellence Henri Monceau, ambassadeur permanent de la francophonie auprès des Nations-Unies et autres organisations à Genève et à Vienne, son Excellence, Prof. Muhammadou M.O.Kah, Ambassadeur de la Gambie en Suisse, Awa Ba sociologue, journaliste, directrice de la division participation et expression d'Open Société Afrique (OSIWA) et Ousmane Thiongane juriste, expert en communication et en transformation digitale, Conseiller spécial du Président de la République du Sénégal en Innovation numérique.

Le panel No 2 va porter sur l'industrialisation et vera l'intervention de M. Pierre Goudiaby, architecte, PDG Atepa technologies, Président Club des investisseurs; Manar Sall, Directeur général de la société pétrolière nationale ( Petrosen, trading et services); Elhadji Mamadou Diao, inspecteur des impôts, Directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation de Dakar; Mame Samba Ndiaye, ingénieur en génie civil, Directeur général des Grands Trains du Sénégal.

Le panel No3 mettra l'accent sur la culture et le développement avec comme expert, Elhadj Souleymane Gassama, journaliste, écrivain, docteur en sociologie, Professeur Blondin Cissé, philosophe, maître de conférences à l'Université Gaston Berger de Saint Louis; Mohamed Mbougar Sarr, écrivain, lauréat Prix Goncourt 2021.