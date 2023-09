Tunisie: Expatries - Première européenne pour Baayou

Malek Baayou rejoint le champion luxembourgeois.

Malek Baayou va donc découvrir un championnat européen pour la toute première fois. Libre de droit après son départ de Smouha, l'ancien Etoilé a opté pour le FC Swift Hesper, signant un engagement d'une saison, soit jusqu'en juin 2024. Après six ans à l'ESS et une saison en Egypte, Baayou a rejoint le championnat du Luxenbourg ou il retrouvera un certain Mohamed Gouaida, lui aussi signataire à Hesper. Rappelons que Baayou, 24 ans, a disputé 12 matchs avec Smouha et a marqué un but. Joueur précoce (il a intégré les séniors de l'Etoile Sportive du Sahel à 17 ans), Malek Baayou tentera de relancer sa carrière en Europe et, pourquoi pas, retrouver à terme l'équipe de Tunisie.

Omar Rekik retrouve Wigan

Omar Rekik, 21 ans, ne réintégrera pas les Gunners U21, mais va poursuivre l'aventure avec les divisionnaires de Wigan sous forme de prêt d'un peu plus de cinq mois. Par la suite, à la fin de cette période, il retrouvera Arsenal en hiver. Ancien joueur du Sparta Rotterdam et des jeunes du Herta Berlin, Rekik peine jusque-là à s'inscrire sur la durée en club et compte sur cette période à Wigan pour définitivement prendre son envol.

Chihi à Al Zawraa

Al Zawraa, recordman irakien en termes de titres (14 à la clé), a enrôlé l'ancien Béjaois Skander Chihi. A 28 ans, le milieu tunisien opte pour un club coaché par l'ex-technicien du CSS, Houssem Al Badry. Détenteur de la Coupe de Tunisie avec l'OB, Chihi rejoint maintenant une écurie habituée à jouer les premiers rôles en Irak.

Bouzaiene porte Degerfors

Le défenseur Elyès Bouzaiene permet aux Suédois de Degerfors IF de glaner trois points face au BK Häcken d'Amor Layouni et d'Ali Youssef. Buteur à l'heure de jeu, Bouzaiene signe sa troisième réalisation cette saison.