Tunisie: L'équipe nationale poursuit son stage - Le rythme monte...

Alors que le groupe commence à prendre forme, le sélectionneur national s'est attaqué au double volet physique et tactique.

Le sélectionneur national n'a pas attendu la séance d'hier durant laquelle il a pu disposer de son groupe au grand complet pour s'attaquer au volet tactique. En effet, Jalel Kadri a profité de l'arrivée de la deuxième vague des joueurs, avant-hier matin, pour varier les exercices en axant le début de la séance de lundi sur le volet physique avant d'attaquer l'aspect tactique.

Et si le sélectionneur national s'est permis de faire monter le rythme dès la deuxième séance du stage, c'est que 20 joueurs y ont participé. Seuls Mohamed Ali Ben Romdhane, Omar Layouni, Ali Youssef, Elias Achouri, Ali Maâloul et Hannibal Mejbri, arrivés lundi soir, n'y ont pas pris part.

Placement et replacement

Le volet tactique s'est effectué sous forme d'exercices d'application spécifiques au placement et replacement des joueurs en phases offensive et défensive. C'est qu'avec l'arrivée de nouvelles têtes, il est important que les joueurs, anciens et nouveaux, apprennent à se connaître sur le terrain. D'où l'utilité de ces exercices de placement et de replacement, essentiels pour développer les automatismes.

Pour rappel, la séance d'hier, la troisième au programme du stage de la sélection nationale, s'est déroulée avec un effectif au grand complet. Une séance ouverte aux médias durant le premier quart d'heure avant que staff technique et joueurs ne se retrouvent entre eux.

%

L'offensive à l'honneur !

Le huis clos a été donc imposé depuis la séance d'hier. En effet, le premier quart d'heure était consacré à quelques exercices d'échauffement. Ce n'est qu' après le départ des journalistes que le staff technique national s'est attaqué à l'essentiel.

L'ultime séance avant le match de demain soir contre le Botswana se déroulera cet après-midi, à huis clos aussi. L'offensive devra être à l'honneur au vu des déclarations faites par le sélectionneur national quant au but à atteindre durant la période à venir : «La prochaine étape sera celle de la consolidation de la stabilité et de l'équilibre au sein de la formation rentrante du Onze national. La défense et l'entrejeu étant déjà stabilisés, nous axerons notre travail sur l'efficacité offensive pour faire de l'équipe de Tunisie un sérieux prétendant au sacre continental à l'occasion de la CAN en Côte d'Ivoire».

Verrons-nous demain soir une séduisante équipe de Tunisie avec un jeu totalement orienté vers l'offensive ? Une chose est sûre : l'équipe de Tunisie aura tout pour séduire demain soir contre le Botswana, d'autant que c'est un match qui s'apparente à de la simple formalité.

On attend de voir à l'oeuvre les trois nouveaux venus : l'attaquant Anas Haj Mahmoud qui a finalement opté pour la Tunisie après avoir endossé les maillots de l'Italie et du Maroc, le milieu de Brighton Samy Chouchane, et l'attaquant de St. Pauli, Elias Saâd.