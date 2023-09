Tunisie: UltraMirage El Jerid, édition 7 - Une course qui prend de la hauteur

La course ultramirage El Jerid, longue de 50 et de 100km, est à sa 7e édition, les deux années de faible participation à cause du Covid n'ont ralenti ni son élan ni ses pointes de vitesse : l'événement tient désormais une place honorable sur la scène internationale. Hier mardi 5 septembre, les organisateurs de la course ont tenu une conférence de presse, au siège de son principal sponsor, les Assurances Biat. Compte rendu.

M. Amir Ben Gacem, organisateur de l'événement, a présenté l'historique de Ultramirage El Jerid, l'événement sportif qui a notamment pour but de renforcer le potentiel touristique de la région et qui se déroule avec l'entame de la saison du tourisme saharien (qui s'étend d'octobre à fin décembre.)

Le terrain est original, à plus d'un titre, il reflète la beauté et la diversité du paysage et exprime le mot « Mirage » du nom de la course. Il y a les couleurs et le relief des dunes de sable évidemment, la chaleur, la route goudronnée ( juste les 11 premiers kilomètres du départ), le Chott Garsa. Le départ sera donné le 30 septembre sur le site de Ong Jmel, le fameux paysage qui a servi de décor au non moins fameux film Star Wars de Georges Lucas.

«Cette édition démontre une fois de plus que notre événement est sur la bonne piste, nous confortant dans notre démarche. Les chiffres nous donnent raison : le nombre de participants issus de plusieurs nationalités (Algérie, Maroc, France, Qatar, Jordanie, Grande-Bretagne, Suisse, Danemark, Allemagne, Canada, etc.) augmente chaque année, 305 participants sont inscrits pour cette édition et le pourcentage des participants étrangers est sensiblement en hausse, ainsi que le pourcentage des femmes participantes » déclare M. Gacem, en remerciant les partenaires (l'Ontt, le gouverneur de Tozeur, Dar Belgacem, California Gym, etc.»

%

Suite à la présentation de M. Gacem, M.Mehdi Masmoudi, directeur général des Assurances Biat a brièvement énuméré les principes partagés entre son entreprise avec ceux de la course : le sens du partage, la solidarité, la persévérance, le dévouement, etc.

Des questions ?

Les plus attendues portent sur l'hébergement et le transport vers Tozeur.

M. Gacem a rassuré l'assistance: «Les hôtels fermés, dit-il, ont rouvert, quelques-uns rouvrent pendant la course». Au sujet du transport, il nous apprend qu'outre les compagnies nationales (Tunisair et Tunisair Express), la compagnie Transavia est prête à desservir la destination. On voit par là que les organisateurs, appuyés par les nombreux bénévoles, ne traînent pas les pieds.

Et, fidèle à ses principes de solidarité et de civisme Ultra-Horizon El Jerid 2023 se penche de nouveau sur le côté sens civiques, les organisateurs se sont alliés à d'autres associations pour lancer des actions d'ordre social et écologique dont la préservation de l'environnement. Dans cette perspective, un protocole d'accord a été signé entre les organisateurs dans le cadre de la promotion du projet « Un coureur, un arbre planté ».

Ceci sans compter l'opération de recyclage des bouteilles en plastique utilisées pendant la course.