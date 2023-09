Tunisie: Sécurité alimentaire | Réserves de céréales - Mettre le pays à l'abri d'une pénurie

Le renforcement des capacités de stockage en matière céréalière est devenu un impératif dont il faut tenir compte pour satisfaire la demande locale. L'enjeu est aujourd'hui stratégique. Il impose au pays la nécessité de prendre des précautions à l'égard d'une offre de prix qui risque de durer encore sous l'impact de l'escalade en Ukraine.

Les capacités de stockage de céréales, dont dispose aujourd'hui la Tunisie, sont jugées insuffisantes pour assurer des réserves à même de mettre le pays à l'abri d'une pénurie. C'est pour cela qu'il faut renforcer les capacités de stockage stratégique du blé.

Réserves de blé dur de 500.000 quintaux

Un programme exceptionnel, visant à mobiliser environ 700.000 quintaux de semences céréalières, dont 200.000 quintaux de semences sélectionnées, a été mis en place par l'Office des céréales pour la saison 2024, afin de faire face aux répercussions du déficit pluviométrique. De même, les autorités agricoles oeuvrent à constituer des réserves de blé dur de 500.000 quintaux pour les besoins en semences de la saison 2024-2025. Une prime additionnelle exceptionnelle de 10 dinars/ quintal a été décidée pour les céréales livrées aux centres de collecte dans les régions au cours de la saison 2023.

Il est à noter que la capacité de stockage s'élève cette saison à 7,9 millions de quintaux. 156 centres de collecte de céréales et 26 groupements sont mobilisés pour cette récolte.

Baisse de 60% des quantités collectées

Les quantités de céréales collectées, au cours de la saison 2023, ont enregistré une baisse de 60% par rapport à l'année 2022, soit 2,7 millions de quintaux, contre 7,5 millions de quintaux enregistrés l'année écoulée. Cette régression est due à la sécheresse enregistrée durant les principales phases de production des céréales qui a influencé le volume de production. Pour cette saison, les quantités en blé dur ont atteint 2.596.227 quintaux, contre 62.060 quintaux en blé tendre et 4.600 quintaux d'orge.

Les quantités collectées de céréales les plus élevées ont été enregistrées aux gouvernorats de Bizerte (35%), Béja (25%), Kairouan (14%) et Jendouba (11,5%). Néanmoins, une baisse en quantités a été enregistrée dans les gouvernorats de Siliana, le Kef et Zaghouan.

Les principales mesures exceptionnelles ayant marqué la saison agricole 2023-2024 concernent la fourniture de 700.000 quintaux de semences aux agriculteurs pour la saison 2023-2024, et la constitution d'un stock stratégique de 500.000 quintaux de blé dur pour assurer les besoins de la saison 2024-2025 en semences.

La surface cultivée en céréales passera à 1,2 million ha d'ici 2035

En Tunisie, la filière céréalière représente près de la moitié de la superficie agricole utile (SAU) et le tiers du total des exploitations agricoles dans le pays. Dans beaucoup de régions, on cultive le blé chaque année sur la même parcelle. Cette pratique en monoculture a des effets désastreux sur le statut nutritif des sols.

Cela favorise l'appauvrissement de la terre et la prolifération des maladies, engendre la baisse des rendements et aggrave les risques d'incendies, d'inondations et de sécheresses. La Tunisie veut faire passer sa surface cultivée en céréales à 1,2 million d'ha d'ici 2035 contre une superficie moyenne de moins de 900 .000 ha actuellement.

Dans les détails, le blé devrait occuper une superficie de 650. 000 ha, dont 500. 000 ha pour le blé dur et 100. 000 ha pour le blé tendre, contre une moyenne quinquennale actuelle de 537. 000 ha. La culture de l'orge est prévue pour passer d'une superficie moyenne de 341. 000 ha pour s'établir à 500 .000 ha tandis que le triticale sera cultivé sur 50 .000 ha. Les objectifs fixés dans la nouvelle stratégie du ministère de l'Agriculture s'articulent autour du développement durable de la capacité de production des céréales, le financement des acteurs et le renforcement des différentes chaînes de valeur au sein de la filière.

Selon les autorités, une fois ces objectifs atteints, le système de production devrait être en mesure de fournir un stock maximum de 2,5 millions de t de céréales par an, soit plus de la moitié des besoins de consommation du pays qui s'élèvent à plus de 4,1 millions de t.

En Tunisie, la moyenne de production céréalière s'est élevée à 1,8 million de t au cours des cinq dernières années. Alors que le pays connaît un épisode de sécheresse prolongée, la FAO estime que ce stock sera réduit de moitié pour atteindre seulement 900 .000 t au cours de la campagne 2023/2024.