Tunisie: Tribune | Kairouan, épicentre d'une francophonie économique ambitieuse

Lors du Sommet de la Francophonie, qui a été tenu les 19 et 20 novembre dernier à Djerba, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont adopté le Cadre stratégique 2023-2030 de la francophonie devant tenir compte des nombreux défis et mutations de l'environnement international.

Parmi les ambitions énoncées dans le Cadre stratégique figure celle de faire de la francophonie un laboratoire de coopération stratégique et innovante ayant pour objectifs la mise en oeuvre de projets de proximité, la promotion de l'éducation, de la formation et de la recherche, le renforcement de la coopération et les échanges économiques ou encore le soutien à l'accélération de la transformation numérique au service des populations.

Dans un monde instable en perpétuelle évolution, les échanges économiques et culturels doivent jouer un rôle fondamental dans le renforcement des liens entre les nations.

A cet égard, la francophonie économique peut être un catalyseur majeur pour encourager les échanges entre les cinq continents de l'espace francophone. Nous devons montrer l'utilité de cet espace économique représentant 16% du Produit National Brut mondial (PNB), 20% du commerce mondial de marchandises et 14% des réserves mondiales de ressources minières et énergétiques.

Aussi, profitons de la présidence tunisienne du Sommet pour organiser en 2024 la 1ère Conférence ministérielle de la francophonie économique. L'idée de rassembler les ministres de l'Economie et du Commerce des pays francophones au sein d'une conférence dédiée à la francophonie économique représente une formidable opportunité pour célébrer et renforcer les liens économiques et historiques qui unissent les nations francophones, stimuler les échanges commerciaux, partager les meilleures pratiques et explorer de nouvelles stratégies de coopération entre les cinq continents.

Avec son histoire, son importance culturelle et son image de terre de paix et de tolérance, la Ville de Kairouan offre le cadre idéal pour accueillir la première édition de cette conférence et créer ainsi un espace privilégié pour la coopération, le partage d'expertise et la recherche de solutions communes.

Elle est également une opportunité de mettre en avant la richesse culturelle et économique de cette ville emblématique qui accueillera la Cité médicale des Aghlabides, projet qui incarne la fusion de l'histoire et de l'innovation.

En mettant en relief cette initiative du pays fondateur de la Francophonie, Kairouan sera l'opportunité de rendre visible le potentiel de la francophonie économique en faveur de projets novateurs dans le secteur de la santé, la recherche et ou encore de l'économie solidaire, durable et inclusif.

Pour accroître la visibilité de la stratégie économique de la francophonie, appuyons-nous également sur des pays africains frères, à l'instar de la République du Bénin, candidate pour accueillir le 20e Sommet de la francophonie en 2026, qui préside actuellement le Réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique (Rfmen).

Cette Conférence ministérielle de la francophonie économique s'inscrirait également dans les orientations et objectifs économiques de la Secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, qui a clairement exprimé sa volonté d'aider les pays les plus vulnérables à travers des actions concrètes. Nous devons soutenir son action en faisant de la francophonie un levier palpable et visible de développement économique et source de croissance partagée.

Sur le chemin qui nous conduira vers le 19e Sommet de la Francophonie qui se tiendra en France en octobre 2024, envoyons depuis la Tunisie un message fort sur notre engagement collectif envers le développement économique et durable, donnons un nouvel élan à la solidarité et la coopération économique entre les pays membres de la Francophonie.

Kairouan peut être cette étape pour concrétiser cette vision ambitieuse d'une diplomatie économique active et incarner l'esprit de collaboration et d'ouverture qui anime la francophonie économique dans sa diversité.

Président de l'Association pour la Promotion de la Coopération et de l'Amitié entre la France et la Tunisie (Apcaft)