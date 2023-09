Sénégal: Diourbel /Crd de lancement du projet 3-c19 - Objectif : vacciner 50 000 personnes

Un comité régional de développement consacré au lancement du projet 3-C19 (UNICEF) dans la région de Diourbel s'est tenu à la gouvernance. Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'engagement communautaire et communication de risque pour la relance de la vaccination contre la Covid-19 .

Le programme élargi de vaccination de routine vise à vacciner une cible de 50 000 personnes à travers les différents districts sanitaires de Diourbel.

La vaccination contre la Covid-19 peine à prendre de l'envol dans la région de Diourbel du fait de plusieurs facteurs .Il s'agit selon le Directeur régional de la santé, Dr Mamadou Dieng, des dérives, de la stigmatisation et des discours adverses distillés dans les réseaux sociaux.

C'est dans ce cadre que s'inscrit la tenue du Crd sur la relance de la vaccination du PEV mais aussi de la Covid-19 grâce à l'appui d'un partenaire Plan international Sénégal finance par l'UNICEF.

Ce projet vise à vacciner 50000 personnes ventilées à travers les différents districts sanitaires de la région de Diourbel .Cette vaccination est associée à la vaccination de HPV qui cible les filles âgées de 9 à 14 ans mais aussi la vaccination de routine avec la recherche des enfants zéro dose pour accroitre les performances du Programme élargi de vaccination .Le coordonnateur de projet au niveau de l'ONG Plan international Sénégal Baba Adama Sy déclare : « ce Projet 3C 19 financé par l'UNICEF consiste à mettre des activités et des stratégies pour relancer le Programme élargi de vaccination de routine, y compris la Covid-19.

Nous avons eu quelques retards par rapport au démarrage de ce projet, liés un peu à des problèmes de procédures en interne et au décaissement des fonds puisqu'il y avait des protocoles et des avenants qu'il fallait signer avec des partenaires de mise en oeuvre. Ce projet a une envergure au niveau national parce qu'il y a 3 ONG qui mettent en oeuvre ce projet. Il y a Plan International Sénégal World vision, Catholic relief service.

L'ONG Plan International Sénégal intervient dans la moitié des régions avec Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Matam Louga et Saint Louis. C'est un projet environ de plus 500 millions qui intervient dans 45 districts sanitaires et concernent des activités de communication de proximité et de masse ». Et il poursuit : « ce sont des activités qui vont être menées par des prestataires de santé et les acteurs communautaires pour informer le maximum de personnes sur l'importance de la vaccination et la nécessité de la vaccination en vue de booster la demande », a-t-il conclu.