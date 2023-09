Afrique Centrale: Le Ministre du Pétrole du Gabon aux arrêts après le coup d'Etat

L'ancien ministre du Pétrole et du Gaz du Gabon, Vincent de Paul Massassa, se trouve actuellement en détention et est interrogé depuis au moins deux jours dans les locaux de la Direction Générale des Contre-Ingérences et de la Sécurité Militaire, communément appelée "B2". Cette arrestation intervient après le récent coup d'État qui a conduit à la prise de pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema le 4 septembre dernier.

Vincent de Paul Massassa, qui occupait un poste clé dans le gouvernement d'Alain-Claude Billie By Nze, est l'un des rares membres de l'ancien gouvernement à ne pas avoir assisté à la cérémonie d'investiture de Brice Clotaire Oligui Nguema. Son absence remarquée lors de cet événement a suscité des interrogations et des spéculations quant à son statut et à son implication éventuelle dans les événements qui ont conduit au renversement du précédent régime.

La détention de l'ancien ministre du Pétrole et du Gaz a alimenté les discussions au Gabon et ailleurs, certains se demandant si son arrestation est liée aux changements politiques en cours dans le pays. Les autorités gabonaises n'ont pas encore publié de déclaration officielle concernant les raisons de son arrestation ni les charges qui pourraient être retenues contre lui.

Cette situation soulève des inquiétudes quant au respect des droits de l'homme et à la légalité des actions entreprises par les nouvelles autorités gabonaises. Les défenseurs des droits de l'homme et les organisations internationales suivent de près cette affaire pour s'assurer que les droits de Vincent de Paul Massassa sont respectés et que toute accusation portée contre lui fait l'objet d'une procédure équitable et transparente.

L'arrestation de l'ancien ministre du Pétrole du Gabon intervient dans un contexte politique tendu alors que le pays traverse une période de transition politique après le coup d'État qui a renversé l'ancien président Ali Bongo. Les événements récents suscitent de nombreuses interrogations quant à l'avenir politique du Gabon et à la stabilité de la région.