Cote d'Ivoire: Agriculture- Sara 2923, les préparatifs vont bon train

Une rencontre relative à l’état d’avancement des travaux préparatoires de l’organisation du Salon International de l’Agriculture et des Ressources Animales d’Abidjan (Sara) s’est déroulée le mardi 5 septembre 2023 au 24ème étage de la Caisstab au Plateau. Coulibaly Nouhoun, directeur de cabinet du ministère d’état, ministère de l’agriculture et du développement rural a présidé ladite rencontre.

« Point des activités préparatoires de l’organisation, passage en revue du programme, état d’avancement de l’organisation, prochaines étapes de l’organisation et orientations du directeur de Cabinet du Meminader », tels étaient les points clés de la réunion.

Pour Kouassi Kouakou André, commissaire général du Sara, tous les courriers d’invitations ont été adressés et les retours se font au fur et à mesure.« Les courriers ont été envoyés à 18 pays, les retours sont en train d’arriver au fur et à mesure. Tous les membres u gouvernements, les écoles à vocation agricole, des médailles (Commandeurs, Officiers et chevaliers dans l’ordre du mérite agricole) sont prévues pour les acteurs du monde paysan », a-t-il dévoilé.

Poursuivant, Comoé Kini Bernard, président du comité scientifique a affirmé que tous les programmes du Sara 2023 sont en train de se peaufiner. « Tous les discours ont été identifiés, le film institutionnel est prêt, les visites externes et internes sont organisées », a-t-il fait savoir.

A la suite du président du comité scientifique, le comité opérationnel a fait le tour sur l’état d’avancement de ses commissions et de ses sous-comités. « Nous sommes bien avancés. Les rencontres se tiennent. Toutes les interprofessionnelles se sont mobilisées. Nous sommes à pied d’œuvre », a indiqué la représentante du président du comité opérationnel.

En dépit de quelques difficultés rencontrées, la structure en charge de l’organisation a tenu à informer le directeur de Cabinet qu’elle est, à ce jour à 97% du taux de remplissage des chapiteaux sur le site qui doit abriter le Sara 2023.

Pour finir, Nouhoun Coulibaly, a exhorté tous les membres du Commissariat général, des comités scientifique et opérationnel à s’inspirer des éditions précédentes pour en retenir les points positifs. « Nous ne sommes plus aux étapes des brainstorming, il faut être dans la phase de réalisation de tout ce qui a été prévue. Les stratégies spécifiques doivent être exécutées, tous les ministères concernés doivent être informés de l’état d’avancement des activités qui leurs sont dédiées et impliquer toutes les régions du pays » a-t-il souhaité.

Le Sara 2023 aura lieu du 29 septembre au 08 octobre 2023 au parc des expositions d’Abidjan situé sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny.