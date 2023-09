Cote d'Ivoire: L'UNJCI et la FIJ organisent un atelier de formation sur les changements climatiques

communiqué de presse

La première journée de l'atelier a été consacrée à la familiarisation des journalistes aux concepts fondamentaux qui ont attrait aux changements climatiques. Ces termes et concepts ont été développés par Dr Hermann Kouakou Kanga, climatologue, maître-assistant à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké et traduit en des thèmes plus simples par Youssouf Sylla, ex-journaliste au quotidien gouvernemental, Fraternité Matin. Tous deux experts-formateurs cooptés pour l'atelier.

Pour mieux expliciter ces concepts de base et permettre une meilleure compréhension, ils ont été subdivisés en quatre modules. Ce sont les concepts et conventions sur le changement climatique (module 1) ; les politiques nationales sur le changement climatique (module 2) ; la dimension genre du changement climatique (module 3) et sept choses que tout journaliste devrait savoir sur le changement climatique (module 4). Le dernier module étant un résumé des concepts développés lors de cette journée.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le président de l'UNJCI, Jean-Claude Coulibaly, s'est félicité de la tenue de cet atelier de formation organisé avec la collaboration de la FIJ et qui porte sur un thème capital. Il a indiqué que la FIJ a une mission de formation et de défense des journalistes. Quant à Sokhna Dia, représentante du Bureau Afrique la FIJ, venue spécialement de Dakar (Sénégal) pour la circonstance, elle soutient que le programme actuellement en exécution en Côte d'Ivoire a débuté depuis 2014 et a pour objectif de combler un déficit de formation des journalistes africains afin de mieux les associer au combat contre les changements climatiques sur leur continent qui est le plus durement touché.

Notons que la journée du mercredi 30 août a été consacrée au traitement de l'information sur le changement climatique, puis aux travaux en atelier. A l'issue de ces travaux, des recommandations pour la mobilisation des médias et journalistes autour des enjeux et défis du changement climatique ont été formulées. Il s'agit entre autres la création d'un réseau pour la lutte contre le réchauffement climatique qui permettra de former des journalistes spécialisés en changement climatique et de faciliter les échanges d'information sur le sujet, la création d'un prix spécial pour la lutte contre le changement climatique dans le cadre du Week-end des Ebony, cérémonie qui récompense les meilleurs journalistes ivoiriens de l'année et l'obtention des bourses de formation et de voyages d'études.