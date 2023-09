Angola: Le Président de la République assiste à la coupe de la canne à sucre chez Biocom

Malanje — Le Président de la République, João Lourenço, a assisté mercredi à la coupe, à la collecte et à la conservation de la canne à sucre à Biocom, dans le cadre de sa visite dans la province de Malanje.

Biocom est la première entreprise angolaise à produire et vendre du sucre, de l'éthanol et de l'énergie électrique à partir de la biomasse. Elle contribue à la création et au maintien de plus de trois mille emplois directs. Quatre-vingt-dix-huit pour cent de son personnel sont nationaux.

Le Chef de l'Etat, accompagné des ministres d'État, des ministres et du gouverneur provincial, a observé la collecte de la canne à sucre, le conditionnement du sucre et le fonctionnement du laboratoire de l'usine.

Le Président de la République a assisté au préalable une vidéo qui montre les différentes étapes de production à Biocom.

Uirá Ribeiro, directeur général de l'entreprise, a remercié le Chef de l'État pour le soutien qu'il apportait à l'entreprise pour son développement et la contribution à l'augmentation de la production nationale et à la diversification économique du pays.

Selon lui, la contribution de Biocom à l'augmentation de la production nationale et à la diversification de l'économie est visible.

Il a informé que, dans le cadre de l'augmentation de la production et de la sécurité alimentaire, l'entreprise menait des études pour démarrer la production de céréales (maïs, haricots ou soja), à travers le système de rotation des cultures avec la canne à sucre dans les zones de renouvellement de la canne à sucre.

Il a ajouté qu'avec cette nouvelle procédure, on estime atteindre, à la maturité du projet, jusqu'à six mille hectares par an de superficie pour la plantation de céréales.

Concernant la transition énergétique, outre la possibilité de produire du bioéthanol, il a indiqué qu'ils travaillaient sur la viabilité technico-commerciale de la production d'hydrogène vert, avec l'utilisation des surplus d'électricité propre et renouvelable produits par Biocom.

Il a réaffirmé son engagement total à accroître la production nationale pour le développement social et économique du pays de manière durable.

"Nous voulons continuer à le faire, en générant des emplois et des revenus pour la population, en formant les petits producteurs de canne à sucre et en parcourant le chemin possible et nécessaire vers l'autosuffisance alimentaire", a-t-il souligné.

Cette année (2023), l'entreprise fête sa 10ème récolte. Le directeur général de Biocom considère qu'il s'agit d'une étape importante pour le pays.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Mingueis, espère que le niveau de production de Biocom augmentera de plus en plus, en intégrant davantage d'agents dans le système de production, en particulier les communautés qui vivent aux alentours du projet.