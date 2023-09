Afrique du Nord: La Ligue Arabe salue les efforts du Maroc en faveur d'une solution libo-libyenne à la crise

Le Caire — Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul Gheit, a salué, dans le rapport présenté mercredi devant le Conseil de la Ligue au niveau ministériel, les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour la résolution de la crise libyenne, notamment l'accueil du 22 mai au 7 juin à Bouznika des réunions de la Commission mixte (6+6) chargée d'élaborer les lois électorales en Libye.

Dans le même cadre, la résolution du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères a loué ces efforts, les qualifiant d'"important pas en avant".

La résolution souligne également l'importance de la pleine mise en oeuvre de l'accord politique libyen, signé en 2015 à Skhirate, en tant que base pour parvenir à un règlement politique en Libye.

Le rapport du secrétaire général met aussi en avant les initiatives et les réalisations du Maroc afin de renforcer les aspects humanitaire et social de l'action arabe commune, rappelant à cet égard l'accueil par Rabat de la 5ème réunion du Mécanisme de coordination arabe pour la réduction des risques de catastrophe, ayant abouti à l'approbation de la version finale du statut du Fonds arabo-africain de lutte contre les catastrophes, et l'organisation par le Centre marocain de volontariat et de citoyenneté du 23 au 27 mai dernier à Casablanca, en coopération avec le secrétariat général de la Ligue, de la 4ème édition du Forum arabe pour le développement social.

%

Il rappelle l'accueil par Marrakech du 12 au 17 mars des réunions de l'Assemblée Générale (37ème session), du Bureau exécutif (57ème réunion) et des comités de l'Union Arabe des Sports Militaires, avec la participation de 13 États arabes, le choix de la proposition présentée par le Maroc, "Une approche sanitaire unifiée" (One Health Approach), comme slogan de la 60ème session du Conseil des ministres arabes de la Santé, et la décision du Conseil des ministres arabes de l'information, prise lors de sa 53ème session à Rabat, de créer "l'Observatoire et la Plateforme intégrée" en tant que l'un des mécanismes de mise en oeuvre du plan d'action médiatique arabe à l'étranger, avec le Royaume comme siège.

Dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, le Conseil de la Ligue arabe appelle à continuer à bénéficier de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains et de l'Institut Mohammed VI de formation des Imams Morchidines et Morchidates au Maroc, saluant l'accueil par le Royaume du Bureau Programme des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique.