Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 7 Septembre 2023

Kenya : Africa Climate Summit 2023- Une taxe carbone mondiale instituée

Une taxe carbone mondiale et une réforme des institutions financières internationales pour financer l'action climatique en Afrique. C'est ce que préconise la « Déclaration de Nairobi » adoptée, le mercredi 6 septembre, au Kenya, à l'issue du premier sommet africain sur le climat, l'Africa Climate Summit 2023. Ce texte doit permettre au continent de parler d'une seule voix lors des prochaines discussions sur le climat. Mais les négociations entre États africains pour aboutir à ce texte ont été ardues. A l’issue l’Africa Climate Summit ou le sommet africain sur le climat, tout comme les discours qui ont été tenus à Nairobi, au Kenya, la déclaration finale souligne tout le potentiel de l’Afrique pour faire partie des solutions dans la lutte contre le changement climatique. Selon Rfi, les chefs d’État et de gouvernement africains s’engagent notamment à développer les énergies renouvelables, l’agriculture ou encore encourager les industries vertes.

Gabon : Détente politique- Ali Bongo est « libre de ses mouvements » et peut quitter le pays, annonce le général Oligui

C'est ce qu'a annoncé un communiqué du président de la transition lu ce mercredi soir à la télévision. Le président déchu du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est « libre de ses mouvements » et « peut se rendre, s'il le souhaite, à l'étranger », a annoncé à l'antenne de la télévision d'État le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi en lisant un communiqué « signé » par le général Oligui, qui dirige désormais la transition. Ali Bongo, au pouvoir depuis 14 ans, était en résidence surveillée depuis le coup d'État militaire du 30 août, mené sans effusion de sang moins d'une heure après que son camp eut proclamé sa réélection dans un scrutin qualifié de frauduleux par les putschistes.« Compte tenu de son état de santé, l'ancien président de la République Ali Bongo Ondimba est libre de ses mouvements. Il peut, s'il le souhaite, se rendre à l'étranger afin d'y effectuer ses contrôles médicaux », poursuit le communiqué. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Leçons des élections municipales - Belle moisson ministérielle

En dehors de quelques ténors qui ont connu l’inconfort de l’échec à bord, tous les hommes forts du gouvernement sont arrivés à bon port dans la course électorale du 2 septembre. Une dizaine de sièges sur le plan régional et presque autant de municipalités sous contrôle. En bon capitaine du bateau, le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, a montré l’horizon de la victoire dans La Mé. Et comme la tête d’affiche du gouvernement, une dizaine de ministres têtes de liste sont arrivées en tête.C’est le cas dans le Worodougou, avec le ministre de l’Hydraulique, de l’Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana et dans le Haut-Sassandra avec celui de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Mamadou Touré.La Marahoué, le Cavally et la Bagoué sont demeurés dans les escarcelles respectives des ministres de la Promotion de la bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption, Épiphane Zoro Bi Ballo, de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto et de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné.Le Lôh-Djiboua a été raflé par le ministre de l’Équipement et de l’Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou; le Tchologo, par le ministre d’État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et le Gontougo par le ministre d’État, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani. L’Agnéby-Tiassa a choisi le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Sur le front municipal, le gouvernement fait également une belle moisson. Ont toutefois perdu la partie, respectivement à Marcory et à Yamoussoukro, les ministres Laurent Tchagba des Eaux et Forêts et Diarrassouba Souleymane du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Pme. La chance n’a pas été de mise, ils ont perdu la mise. (Source : Fratmat.info)

Sénégal : Football / Can 2023- L’équipe A’ du Sénégal rejoint le Rwanda, cet après-midi

L’équipe nationale A’ du Sénégal va quitter Dakar à 16 h 30 pour se rendre à Kigali, où elle jouera la sixième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023, contre le Rwanda, samedi prochain à 19 h 00 GMT, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football. Pour la dernière journée des éliminatoires de la prochaine Can prévue en 2024 en Côte d’Ivoire, le Sénégal a fait appel à 31 joueurs n’ayant jamais joué en équipe nationale senior. Cet effectif réduit à 24 joueurs va rencontrer l’équipe rwandaise à Huye, dans le sud du Rwanda. L’équipe du Sénégal sera conduite par les entraîneurs Malick Daff et Pape Bouna Thiaw. Elle est constituée de joueurs de l’équipe nationale des moins de 20 ans et de footballeurs de l’équipe nationale locale. Le recours à de nouveaux joueurs pour constituer l’effectif de l’équipe nationale A du Sénégal censée jouer contre le Rwanda est ‘’un choix technique’’ et une ‘’opportunité’’ pour le football local, a soutenu, le directeur technique national du football, Mayacine Mar. ( Source : adakar.com)

Égypte : Gouvernance- Sissi très affaibli par le « Scandale de Zambie »

À quelques mois de l’élection présidentielle prévue début 2024, et même si l’opposition peine à s’organiser, le président Abdel Fattah al-Sissi est fragilisé par la violente crise économique qui frappe le pays, mais aussi par plusieurs scandales de corruption très médiatisés. L’affaire a éclaté le 13 août, et, depuis, la polémique fait rage. Ce jour-là, un jet privé en provenance d’Égypte était fouillé à Lusaka par les autorités zambiennes, qui ont trouvé à son bord plusieurs armes et une quantité significative de munitions, mais surtout près de 6 millions de dollars en liquide, ainsi que des lingots d’un métal ressemblant à de l’or (ce que les expertises zambiennes ont, depuis, démenti) pour un poids total de 127 kg. Quant aux passagers de l’avion, connu pour être utilisés par des officiels, ils étaient au nombre de dix : six Égyptiens (dont des anciens militaires et un homme d’affaires), un Zambien, un Néerlandais, un Letton et un Espagnol.( Source : Jeune Afrique)

Rca : Gouvernance- Les rideaux se referment sur la 1ère session ordinaire de l’Assemblée nationale

Le 4 août 2023 ont pris fin les travaux de la 1ère session extraordinaire de l'assemblée nationale consacrée à l'examen et l'adoption du collectif budgétaire. Le président de l’Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandji a présidé la cérémonie de clôture de session extraordinaire. Les travaux se sont déroulés du 21 août au 4 septembre, sous convocation du président de la république, Faustin Archange Touadéra. Le président de l’Assemblée à la clôture des travaux, a exhorté les députés à aller vers les électeurs présenter la nouvelle Constitution promulguée le 30 Août 2023. Il émet le vœu de voir la bonne tenue des revues du programme avec le FMI afin d'aboutir au décaissement des fonds dans le cadre de la facilité élargie des crédits Fec. Simplice Mathieu Sarandji invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour combler le déficit des 42 milliards de F CFA de déficit du collectif budgétaire qui se chiffre à 255 milliards en recette et 297 milliards en dépense. (Source : Journal de Bangui)

Mali :Fermeture de l’ambassade de la Norvège- Des organisations humanitaires norvégiennes regrettent

À la faveur du retrait en cours de la Minusma devant prendre fin au plus tard le 31 décembre, conformément à la Résolution 2690 adoptée par le Conseil de sécurité, le 30 juin dernier, les autorités norvégiennes viennent d’annoncer à leur tour leur retrait du Mali. Même si elles reconnaissent l’existence d’un grand besoin de stabilisation, de résolution des conflits et de développement au Sahel. Selon la cheffe de la diplomatie norvégienne, Anniken Huitfeldt, la présence de son pays au Mali se fera désormais différemment malgré les énormes défis qui restent à relever. Ouverte depuis 2017, l’ambassade norvégienne à Bamako prévoit de refermer ses portes avant la fin de cette année. Bien que comprenant la difficulté de la situation, Morten Bøås, chercheur principal à l’institut norvégien des affaires internationales (Nupi), estime que c’est un « abandon trop tôt ». (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Epidemie - « Il y a une augmentation anormale des cas de dengue »

Le ministre en charge de la Santé a fait une communication orale au Conseil relative à la situation épidémiologique de la dengue. Le ministère dit avoir constaté une augmentation anormale des casde dengue ces dernières semaines, essentiellement dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre. Selon le ministre RobertLucien Jean-Claude Kargougou, plus de 2000 cas probables ont été notifiés ces derniers jours. Des investigations ont été réalisées et l’épidémie confirmée dans la région des Hauts-Bassins notamment dans la ville de Bobo Dioulasso et une montée en puissance dans la région du centre, précisément à Ouagadougou. Le ministre Kargougou a indiqué que « le Conseil a donné des instructions qui appellent à un renforcement de la communication, de la sensibilisation à l’endroit des populations pour qu’elles puissent observer des mesures individuelles et collectives de protection ». (Source : aouaga.com)