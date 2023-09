Ethiopie: Les ministres soulignent la nécessité de montrer leur amour pour le pays en servant le public avec humilité et honnêteté

Addis Ababa — Les ministres ont souligné la nécessité de faire preuve d'amour pour l'Éthiopie en servant le public avec humilité et honnêteté.

Les Éthiopiens ont commencé aujourd'hui à célébrer la veille de leur nouvel an en faisant campagne sur diverses questions nationales pendant les six jours de Pagumen, qui est le 13e mois du calendrier éthiopien avec cinq ou six jours chaque année bissextile.

Ainsi, le premier jour de Pagumen est marqué comme un jour de service, le deuxième comme un jour de sacrifice, le troisième comme un jour de bonté, le quatrième comme un jour de productivité, le cinquième comme un jour de génération et le sixième comme un jour de coexistence.

Aujourd'hui, au premier jour du Pagumen, diverses institutions aux niveaux fédéral et régional et les fonctionnaires marquent la Journée du service par divers programmes.

Les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires ont tenu une table ronde consacrée à la journée du service en présence de fonctionnaires qui ont fourni leur service dans leurs institutions respectives pendant 30 ans et plus.

La ministre du tourisme, l'ambassadrice Nasisie Chali, a déclaré que les Éthiopiens ont une tradition transgénérationnelle de service qu'ils ont honnêtement héritée de leurs ancêtres.

Elle a ajouté que les Éthiopiens sont connus pour le service désintéressé qu'ils offrent à leurs hôtes avec ténacité, humilité, impartialité et équité.

%

Le ministre des transports et de la logistique, Alemu Sime, a déclaré que de nombreux Éthiopiens qui se sont rendus à l'étranger pour poursuivre leurs études sont rentrés au pays pour servir leur pays, au détriment d'emplois bien rémunérés.

"Cela montre leur amour pour leur pays et leur choix d'obtenir une satisfaction mentale au lieu d'essayer d'accumuler des richesses et des biens. Il a appelé les Éthiopiens à fournir des services similaires afin que le Nouvel An éthiopien soit paisible et prospère.

La ministre de la santé, Lia Tadesse, qui participait également à la table ronde, a déclaré que nous devions fournir nos services en fonction des besoins du public, avec le niveau nécessaire de discipline, d'humilité et de miséricorde.

Elle a ajouté que les professionnels du secteur de la santé doivent tenir compte de certains problèmes de santé qui peuvent perturber les émotions des patients.

Mme Lia a également fait remarquer que les dirigeants et les prestataires de services du secteur de la santé doivent faire preuve d'excellence professionnelle dans l'exercice de leurs fonctions.

S'exprimant à cette occasion, Mekuria Haile, commissaire de la Commission de la fonction publique, a déclaré que les institutions publiques devaient préparer un cadre juridique leur permettant de récompenser dûment les meilleurs éléments et de demander des comptes à ceux qui ont maltraité les demandeurs de services.

Pour ce faire, il faut renforcer les capacités des travailleurs, contrôler et évaluer leurs activités, a-t-il ajouté.