Ethiopie: Le plan de développement décennal de l'Éthiopie met l'accent sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale

Addis Ababa — L'Éthiopie a commémoré la Journée mondiale de la population 2023 sous le thème national "Assurer l'égalité des sexes pour créer des possibilités infinies en Éthiopie".

L'événement s'est tenu à Addis-Abeba en présence de responsables gouvernementaux, de représentants d'agences des Nations unies et d'organisations de la société civile.

S'adressant à l'événement, la ministre d'État à la Planification et au Développement, Tirumar Abate, a souligné l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre la Déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement (AADPD) et l'Agenda 2030 pour le développement durable.

Elle la également souligné l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes dans la réalisation du développement durable.

La célébration de la Journée mondiale de la population a permis de rappeler l'importance de l'autonomisation des femmes et des filles et de veiller à ce qu'elles aient les mêmes droits et opportunités que les hommes.

C'était aussi un appel à l'action pour investir dans les femmes et les filles afin d'assurer un avenir plus durable et plus équitable pour tous.

Le plan décennal de développement (2021-2030) a mis l'accent sur l'égalité des sexes et l'inclusion sociale.

Elle a également déclaré que le ministère de la planification et du développement est conscient de la nécessité de réviser la politique démographique de 1993 de l'Éthiopie.

La base institutionnelle des questions démographiques en Éthiopie doit être renforcée à tous les niveaux.

La ministère de la planification et du développement assure son soutien continu aux questions de population et de développement en général et d'égalité des sexes en particulier.

Le représentant de l'UNFPA en Éthiopie, Koffi Kouame, a déclaré que l'UNFPA travaillait en collaboration avec l'Éthiopie pour renforcer le rôle des femmes et des filles dans la société.

Il a également déclaré qu'il était essentiel de faire entendre la voix des femmes et des filles pour libérer les possibilités infinies de notre monde.

L'événement a également été marqué par les remarques de l'ambassadeur du Danemark en Éthiopie, qui représentait le corps diplomatique à Addis.

L'ambassadeur a déclaré que le Danemark s'engageait à soutenir les efforts de l'Éthiopie pour parvenir à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes.

