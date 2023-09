Afrique de l'Est: Arrestation d'un présumé tueur en série au Rwanda

Au Rwanda, les forces de l'ordre ont arrêté un homme dans un quartier de Kigali, cette semaine. Récidiviste selon les enquêteurs, il est soupçonné d'être à l'origine de plusieurs meurtres. Avec un mode opératoire bien précis.

D'après le Bureau d'investigation rwandais, l'homme de 34 ans, sans emploi connu des autorités, est accusé d'avoir tué et brûlé plusieurs personnes dans une maison qu'il louait dans le secteur de Kanombe, à l'est de la capitale, Kigali. Selon les enquêteurs, le suspect, Denis Kazungu, attirait chez lui ses victimes, principalement des prostituées rencontrées dans des bars avant de leur dérober leur téléphone pour dépouiller leur compte de paiement mobile, puis de les étrangler et de les jeter dans une fosse dans une annexe de sa résidence.

Déjà arrêté

L'enquête est toujours en cours pour déterminer l'identité et le nombre exact de victimes avant la remise du dossier au bureau du procureur national, mais certains médias locaux parlent de plus de dix morts. L'homme, actuellement détenu dans un commissariat du quartier de Kicukiro, avait déjà été arrêté une première fois en juillet dernier pour vols et tentatives d'agressions sexuelles.