Sénégal: Ndèye Coumba Aw, Directrice de la Bicis - « Les groupes africains ont besoin de réaffirmer leurs capacités à porter nos économies »

Nouvellement portée à la tête de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal (Bicis), aujourd'hui dans le Groupe Sunu, Ndèye Coumba Aw en mesure la portée et entend relever le défi.

Ce, en vue de créer une « valeur différenciante » et se hisser dans le Top 3 des établissements financiers sénégalais. Mme Aw veut faire la différence en misant sur le focus stratégique, l'orientation client et le renforcement de la capacité de mise en oeuvre.

Les possibilités de la bancassurance seront exploitées à fond tout comme la digitalisation pour améliorer l'accès, la disponibilité et la facilité.

Vous présidez aux destinées de la Bicis qui a rejoint le Groupe Sunu depuis trois mois, comment comptez-vous vous prendre à cette lourde responsabilité ?

« Lourdes responsabilités », oui, mais c'est la vocation de tous les dirigeants. Les banques jouent un rôle déterminant dans l'écosystème national et international, surtout pour une banque comme la nôtre qui a un ancrage historique au Sénégal depuis BNP Paribas et qui a désormais rejoint le Groupe panafricain Sunu. Le défi est grand et possible.

C'est donc avec honneur et responsabilité justement que je travaille avec nos différentes équipes depuis ma prise de fonction pour relever ce challenge.

Les groupes africains ont plus que jamais besoin d'affirmer et de réaffirmer leurs capacités à porter nos économies et à devenir des acteurs qui créent de la valeur différenciante, en plus d'être à la hauteur des standards internationaux.

C'est dans cette dynamique qu'est le Groupe Sunu avec ses filiales d'assurance dans plus de 17 pays et ses filiales bancaires au Togo et désormais au Sénégal- bientôt dans d'autres pays africains. Je suis fière de prendre part à cette noble mission et j'en mesure la lourde responsabilité par la même occasion.

Vous êtes certes une ancienne de la maison et vous êtes aguerrie par d'autres expériences dans le secteur bancaire sénégalais très fourni. Pensez-vous vous frayer un chemin pour vous retrouver dans le Top 3 du secteur ?

Effectivement, j'ai fait une grande partie de ma carrière de banquier à la Bicis : plus de 18 ans. C'est sans aucun doute ma maison. Je connais le potentiel de ses hommes et femmes ainsi que le dynamisme, l'engagement et la rigueur dont ils font preuve. Nous avons eu à relever de nombreux défis par le passé et je suis persuadée que nous allons, à nouveau, y arriver. Oui, le défi pour nous est clair : retrouver le Top 3 des banques au Sénégal.

Lorsqu'il faut faire la différence sur un marché, il y a trois éléments déterminants : le focus stratégique (savoir exactement là où on doit faire la différence), l'orientation client pour délivrer la meilleure qualité possible et le renforcement de la capacité de mise en oeuvre.

Ce sont des leviers que mes collègues et collaborateurs de la Bicis savent activer. Se frayer un chemin pour devenir, à nouveau, une banque leader n'est qu'une question de temps. Nous savons exactement ce que nous devons faire pour y arriver et nous allons le faire.

Le Groupe Sunu est aussi bien dans la banque que l'assurance. Envisagez-vous d'investir dans ces deux domaines au Sénégal ? Si oui, comment ?

Absolument ! Lorsque vous regardez les pays où le Groupe Sunu opère, vous remarquerez que nos filiales sont, en général, leaders sur leur marché. Cela n'a été possible qu'à travers l'investissement et la détermination des dirigeants du Groupe -sous la houlette du regretté Pathé Dione dont je salue ici la mémoire.

Si le Groupe Sunu s'est positionné très vite pour reprendre les parts de BNP Paribas, c'est parce qu'il croit non seulement au potentiel, mais souhaite également jouer un rôle plus remarquable et déterminant dans l'économie sénégalaise. Vous savez que les secteurs de la banque et de l'assurance sont proches.

Nous avons plusieurs possibilités de synergie et de collaboration, dont le développement de la bancassurance, par exemple, afin de proposer à nos populations et nos entreprises les meilleurs services et produits financiers qui leur assurent de l'épanouissement, de la sécurité et de la prospérité. Cela, avec nos filiales soeurs Sunu Assurances vie Sénégal et Sunu Assurances Iard Sénégal.

La digitalisation, afin de faciliter l'accès à distance de vos produits, est devenue incontournable. Pourriez-vous décliner, de façon concrète, cette stratégie que vous pourriez être amenée à mettre en pratique ?

Les services bancaires ont quelques exigences à prendre impérativement en compte : l'accessibilité, la disponibilité, la fiabilité et la facilité. Le digital répond à ces exigences et offre plus d'opportunités.

Nous avons amorcé un grand projet de transformation digitale qui comprend la migration de notre système d'information, l'intégration de services à valeur ajoutée pour une meilleure fluidité opérationnelle, la systématisation et l'automatisation de nos processus afin d'offrir à nos clients et à nos équipes la meilleure expérience utilisateur possible. Dans quelques mois, vous en verrez les premiers résultats.

Entendez-vous investir le domaine du mobile money qui, aujourd'hui, est très populaire en Afrique ?

Sans aucun doute. Comme je l'ai mentionné plus haut, les services bancaires doivent être les plus accessibles et disponibles. Le paiement mobile est une des solutions adaptées. Les clients veulent pouvoir transférer de l'argent de leur compte bancaire vers leurs comptes mobile money, et vice-versa, pour l'envoyer à un parent à Matam, Khombole, Kaolack ou dans le dernier village à la frontière avec la Guinée-Bissau ou la Mauritanie, et l'argent doit pouvoir être retiré chez le boutiquier du coin -presque 24h/7j.

C'est ce que nous voulons rendre possible. Nous allons accélérer nos investissements, l'optimisation de nos outils et les moyens de paiement dans ce sens.

Vous êtes au Sénégal dans un environnement très concurrentiel, avec la présence de nombreuses banques. Pensez-vous que le secteur soit viable ?

Vous n'avez qu'à regarder la croissance des banques installées ces 10 dernières années pour vous rendre compte du dynamisme du secteur et de la place que quiconque peut se faire en sachant apporter des solutions appropriées avec le professionnalisme et l'engagement que cela requiert.

Le métier de la banque est en transformation profonde, même si on peut penser que le marché est saturé ou pas fiable. Mais, ce n'est qu'une impression. Il faut s'assurer que les anciens et nouveaux besoins du marché sont pris en compte avec des approches plus adaptées et originales.

Nous, banquiers, avons plus que jamais besoin de « think outside of the box » (sortir du cadre pour penser différemment, Ndlr), comme on le dit, et de nous réinventer afin d'assurer la croissance et la pérennité de nos institutions. Le marché reste très ouvert et a plus que jamais besoin de services bancaires adaptés et à forte valeur ajoutée pour nos clients.

Nombreux sont ceux qui en veulent au système bancaire avec les pertes de temps pour de simples opérations ou même des études de dossier. Quelles solutions comptez-vous apporter pour mieux répondre aux attentes des clients ?

Nous comptons miser sur l'excellence opérationnelle. L'idée, pour nous, est de nous assurer de ce que nous soyons la banque qui offre le meilleur niveau de qualité possible, dans les meilleurs délais, de la manière la plus accessible pour nos clients et rentable pour nous et avec la meilleure expérience client. Nous savons que nous avons deux questions à résoudre : 1- Que veulent les clients ? 2- Quelle est la meilleure façon dont nous pouvons le leur offrir avec la meilleure satisfaction possible ?

Quelles réorientations stratégiques comptez-vous impulser à la Bicis vue comme une banque élitiste ?

L'ex-Bicis a toujours proposé ses solutions à tous les clients de tous âges, de tout niveau de revenu, de toute catégorie socioprofessionnelle et de tous les secteurs. Effectivement, vous pouvez vous retrouver avec une image perçue qui n'est pas forcément celle que vous essayez de projeter.

Ce que nous allons faire de la nouvelle Bicis, c'est de continuer à être une banque pour tous les Sénégalais et toutes les Sénégalaises en assurant à nos clients proximité, accessibilité, disponibilité et facilité. C'était le voeu de feu le Président Pathé Dione. Et c'est ce que nous nous attelons à faire.