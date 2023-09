Madagascar: Collectif des candidats - Contre la candidature d'Andry Rajoelina

Bien que la candidature d'Andry Rajoelina soit bel et bien déposée au niveau de la HCC, le Collectif des candidats multiplie les réunions. L'objectif reste le même, faire barrage contre la participation de Rajoelina à la présidentielle du 9 novembre.

Le débat sur la nationalité française d'Andry Rajoelina continue de faire long feu même s'il n'arrive pas encore à réduire en cendre l'espoir des « oranges ». Les partis de l'opposition, surtout ceux qui se trouvent au sein de la coalition « Collectif des candidats », ne compte pas abandonner l'affaire et multiplie les rencontres afin de contrer toutes les manoeuvres fomentées par le camp d'en face. Sur les ondes de l'Az Miara Manonja, Fidèle Razara Pierre et Hanitra Razafimanantsoa appellent à nouveau tous les candidats à faire front commun contre ce qu'ils considèrent comme inadmissible. « Il temps que tous les autres candidats se liguent contre cette candidature d'Andry Rajoelina. En l'acceptant à participer à cette élection, nous sommes complices de cette infraction », a d'ailleurs souligné le député d'Ambatondrazaka. Non seulement ils veulent renforcer cette contestation mais ils souhaitent également que l'élection se déroule dans le respect total de la loi.

Solidarité. Jusqu'à présent, ils sont huit à se prononcer publiquement par rapport à cette situation. Il s'agit en l'occurrence de l'ancien président Marc Ravalomanana, l'ancien président Hery Rajaonarimampianina, Hajo Andrianainarivelo, Siteny Randrianasoloniaiko, Masy Goulamaly, Auguste Paraina, Tahina Razafinjoelina et Andry Raobelina. « Il y a ceux qui participent assidûment aux rencontres mais il y a aussi ceux qui étaient là au début mais qui ne se sont plus présentés par la suite », a confié Fidèle Razara Pierre tout en précisant que « seule la solidarité de l'opposition peut peser ». En tout cas, cette fronde se cherche encore. Et, selon les informations, les candidats qui soutiennent cette initiative dépasse largement cet effectif.

Stratégie. « Le code de nationalité malgache étant clair, le Président actuel ne peut plus se présenter aux élections présidentielles », ont indiqué les 8 candidats dans un communiqué datant d'il y a une semaine. Outre les manoeuvres électorales, ils s'inquiètent sur les dérives que pourraient représenter cette candidature de Andry Rajoelina. « La possession de cette nationalité étrangère empêche de remplir la responsabilité requise par la constitution pour garantir la souveraineté et les intérêts du pays », continuent-ils. Avec la décision de l'actuel président, hier, d'être candidat à sa propre succession, le collectif des candidats est amené à changer de stratégie. D'autant plus qu'en l'espace d'une semaine ils ont été deux fois empêchés d'organiser leur rassemblement.

Troubles. « La HCC sera responsable des troubles qui pourraient se produire », a continué l'animateur du Talk Show après avoir souligné que la HCC et la Commission électorale nationale indépendante ont mainte fois prouvé qu'elles sont avec Andry Rajoelina. « Il faut oser se dresser contre cette énième transgression de la loi », a-t-il ajouté. Quoi qu'il en soit, l'ambiance électorale qui prévaut dans le pays ne présage rien de bon.