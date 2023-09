Afrique: Coupe du monde de rugby - L'Afrique du Sud se lance dans la compétition face à l'Ecosse

Ce seront des retrouvailles assez intéressantes ce dimanche 10 septembre 2023 au stade Orange Vélodrome dans la ville de Marseille avec la première journée de la COUPE DU MONDE RUGBY dans le groupe B. Une affiche que certains observateurs avertis de la balle ovale attendent avec impatience comme le leader des Paris sportifs pour vivre de bons moments à travers Supergooal !

FAITES UN DÉPÔT MAINTENANT !!!

L'inattendu est toujours plus beau que les choses prévues. Avec Supergooal tout est possible et rien n'est impossible pour vous en ce moment.

Dans le face à face AFRIQUE DU SUD - ECOSSE saisissez cette aubaine pour lancer la semaine en toute sérénité et en toute confiance. Une rencontre qui met aux prises deux nations qui comptent donner une autre image lors de ce rendez-vous important de la balle ovale.

Avec sa cote de 1.21, l'AFRIQUE du SUD qui est l'un des favoris de son groupe a les faveurs des pronostics pour tirer son épingle du jeu en prenant le dessus sur son adversaire qu'il a toujours eu à battre à chaque fois et obtenir un bon résultat. Un résultat qui donnera le ton et les ambitions des sud-africains dans cette compétition où tout peut arriver. Après une préparation assez satisfaisante, l'occasion est donnée à l'Afrique du Sud de démontrer ce qu'elle sait faire dans ce domaine du sport mondial.

Attention cependant à l'ECOSSE avec sa cote de 4.70 qui ne se laissera pas faire sans avoir donner le meilleur de lui durant ce premier duel. La sélection écossaise a les moyens de mettre en mal son vis-à-vis sud-africain et donnera tout pour atteindre cet objectif et surprendre plus d'un dans ce rendez-vous important du rugby mondial. Il faudra s'attendre à un vrai duel pour les deux équipes nationales.

Ce sera la sixième rencontre toute compétition confondue entre les deux nations avec un net avantage pour l'Afrique du Sud qui compte cinq victoires contre zéro pour l'Ecosse.