Afrique: Le Nigeria donne la priorité à l'action climatique pour atténuer les catastrophes naturelles

Les catastrophes climatiques se succèdent à un rythme effrayant au Nigeria, et l'administration déclare aujourd'hui qu'elle donnera la priorité aux efforts visant à contrer les effets du changement climatique.

Rien qu'en 2022, les inondations ont fait au moins 662 morts, 3 174 blessés, environ 2,5 millions de personnes déplacées et 200 000 maisons détruites.

Premiers succès dans l'atténuation des effets

Dès 2012, la Banque mondiale a signalé que l'érosion touchait plus de 6 000 kilomètres carrés de terres dans le pays, dont environ 3 400 kilomètres carrés très exposés. À l'époque, l'érosion par ravinement causait des dégâts estimés à 100 millions de dollars par an, selon l'équipe à l'origine du projet de gestion de l'érosion et des bassins versants au Nigéria (NEWMAP).

Dans le cadre du NEWMAP, le pays a commencé à travailler avec la Banque mondiale pour réhabiliter les terres dégradées et réduire l'érosion et la vulnérabilité climatique dans 23 États. Le projet comportait quatre volets de travail :

1. Investir dans des infrastructures de gestion de l'érosion et des bassins versants pour réduire la dégradation des terres,

2. Développer des services d'information pour renforcer la surveillance de l'érosion et des bassins versants et la gestion des risques de catastrophe,

3. Renforcer le cadre stratégique du Nigeria pour l'action climatique afin de promouvoir un développement à faible émission de carbone, et

4. Soutenir la gestion des projets au niveau fédéral et au niveau des États par le biais de garanties financières, sociales et environnementales et d'une supervision, d'une sensibilisation et d'un suivi et d'une évaluation des projets.

Les résultats rapportés en 2021 sont positifs : le projet a bénéficié à 35 000 personnes directement et à plus de 100 000 indirectement par le biais de petites subventions accordées à des groupes d'intérêt communautaires. L'équipe a formé 185 058 personnes, dont 42 % de femmes.

En ce qui concerne le premier axe de travail, le projet a plus que doublé les terres faisant l'objet d'une gestion durable, achevé près de cinq douzaines de plans de gestion participative des eaux de surface et réduit considérablement l'érosion des ravines.

En ce qui concerne le deuxième volet, il a permis de rédiger des lignes directrices pour l'évaluation de l'impact sur l'environnement et de lancer plus d'une centaine de systèmes automatisés d'hydrologie, de météorologie et d'alerte précoce en cas d'inondation dans la région.

Le gouvernement restaure des terres dans les États de Bauchi, Jigawa et Sokoto, dans le nord du pays, en plantant des milliers de semences et de plants d'arbres.

Troisièmement, le pays a émis des obligations vertes pour stimuler l'investissement privé dans des projets intelligents sur le plan climatique, tels que la distribution de fourneaux économes en combustible et le développement de générateurs d'électricité à base d'énergie solaire pour les centres de santé ruraux.

Quatrièmement, l'équipe a testé l'utilisation de la télédétection, des techniques de systèmes d'information géographique, des caméras à 360 degrés et des drones pour la supervision à distance et la résolution des griefs.

Dans l'ensemble, NEWMAP a montré l'appétit du Nigeria pour l'action et les résultats.

Appels à une action accélérée

Selon l'Agence des services hydrologiques du Nigeria (NIHSA), environ 178 zones de gouvernement local (LGA) dans 32 des 36 États du Nigeria et le Territoire de la capitale fédérale se trouvent dans des zones à risque d'inondation hautement probable. Sur les 744 AGL du pays, 224 sont situées dans des zones à risque d'inondation modéré et 372 dans des zones à risque d'inondation probable.

Les plus de 830 kilomètres de côtes du Nigeria sont de plus en plus menacés par les inondations, l'érosion et la pollution de l'eau et de l'air. Les communautés des États du delta du Niger, qui bordent l'océan Atlantique, ont perdu ou craignent de perdre leurs maisons et leurs terres agricoles en raison de l'érosion du socle rocheux qui protège le littoral.

Les forêts disparaissent à cause de la désertification. Selon Action contre la désertification, il ne reste plus que la moitié des forêts qui existaient en 2007 dans la région où elle opère.

Suleiman Hussein Adamu, ministre des ressources en eau jusqu'en mai 2023, avait prévenu que les inondations feraient payer un lourd tribut à la vie et aux moyens de subsistance, à l'agriculture, au bétail, aux infrastructures et à l'environnement.

La fréquence des catastrophes naturelles dans le pays est liée au changement climatique, selon Alhaji Musa Zakari, directeur de la gestion des ressources humaines à l'Agence nationale de gestion des urgences, responsable de la gestion des catastrophes au Nigeria.

Une partie de la stratégie du gouvernement consiste à informer le public des mesures préventives qui permettent de sauver des vies et de réduire les dommages causés aux biens et aux infrastructures.

"Le Nigeria devra peut-être réexaminer une approche fondamentalement nouvelle et plus efficace de la gestion des catastrophes", a déclaré M. Zakari dans une interview.

Nouvelles approches

En août, le Collège national de défense du Nigeria (NDC) a présenté au gouvernement les résultats de ses recherches, intitulées "Building Climate Resilience for Enhanced National Security : Options stratégiques pour le Nigeria d'ici 2035". Il recommande d'adopter des stratégies pour atteindre les objectifs à court, moyen et long terme des programmes d'adaptation au climat.

Le vice-président Kashim Shettima a déclaré que l'administration actuelle accordait la priorité aux interventions liées au changement climatique pour lutter contre la désertification, l'érosion côtière et les inondations en collaborant avec les personnes et les institutions concernées.

Le gouvernement partage les "préoccupations concernant les implications sécuritaires de la sous-estimation des dévastations du changement climatique", a-t-il déclaré en recevant le rapport sur la CDN.

En outre, dans le cadre de l'initiative de la Grande Muraille verte, qui vise à accroître la superficie des terres arables au Sahel, le gouvernement restaure des terres dans les États de Bauchi, Jigawa et Sokoto, dans le nord du pays, en plantant des milliers de semences et de plants d'arbres.

Le vice-Président Shettima a déclaré : "Il est réconfortant de constater la concordance entre les résultats [de la recherche] et les objectifs politiques de notre gouvernement, ce qui nous conforte dans l'idée qu'une approche holistique et globale est essentielle pour relever efficacement ces défis."