Gabon: Le général Oligui Nguema continue ses consultations de l'opposition

Le désormais président de la transition a notamment rencontré plusieurs leaders d'Alternance 2023, la principale coalition d'opposition. Le chef de l'État s'est rendu mercredi soir au domicile de l'un d'entre eux, Alexandre Barro Chambrier. Au menu : l'avenir du pays, les réformes à mener et le rôle que l'opposition pourrait jouer.

C'est le général Oligui Nguema qui a pris l'initiative de cette rencontre organisée dans un cadre intimiste. « C'est un geste de simplicité. Il nous a donné de la considération », confie Alexandre Barro Chambrier, chez qui les discussions ont eu lieu.

Pendant environ 1h30, les opposants ont pu parler à bâtons rompus avec le président de la transition accompagné de quelques officiers. « Je note sa disponibilité, sa capacité d'écoute. Nous avons pu poser toutes nos questions », a indiqué Paulette Missambo, présidente du parti d'opposition l'Union nationale.

« Nous souhaitons nous impliquer pour être sûr que les réformes s'appliqueront »

Le général Oligui Nguema a évoqué des pistes sur les contours de la transition. Notamment l'organisation d'une consultation nationale sur l'avenir du pays, former une assemblée constituante, revoir la Constitution sur le modèle de celle de 1991 et la faire adopter par référendum, réviser la loi électorale, etc. Une période qui pourrait nécessiter aussi un Parlement, une Assemblée et une Cour constitutionnelle de transition, ainsi qu'un gouvernement d'union nationale.

L'opposition a rappelé le besoin d'un processus démocratique et sa disponibilité pour participer. D'ici le week-end, Alternance 2023 doit notamment préciser le rôle qu'elle souhaite pour ses leaders, que ce soit au gouvernement ou diverses institutions et la durée qu'elle préconise pour la transition. « Nous approuvons sa démarche mais nous souhaitons nous impliquer notamment pour être sûr que les réformes s'appliqueront », a déclaré Paulette Missambo. Le président de la transition a également rencontré Raymond Ndong Sima et François Ndong Obiang.

Les ex-candidats Mike Jocktane et Therence Gnembou arrêtés lundi soir

Ces deux ex-candidats à la présidentielle, membres de la plateforme Alternance 2023, et ralliés à Albert Ondo Ossa, auraient tenté de se rendre en Guinée équatoriale dans le but de remettre une lettre du candidat plaidant sa cause auprès des autorités de ce pays, rapporte notre envoyé spécial à Libreville, François Mazet.

Les faits se seraient déroulés lundi en fin de journée : à un barrage routier, près d'Oyem, dans le nord du pays, une lettre est découverte lors de la fouille d'un véhicule. Ce document émanerait du candidat Albert Ondo Ossa. Il demanderait au vice-président équato-guinéen, Teodoro Obiang, dit Teodorin, de recevoir ses émissaires en vue de « restaurer l'ordre constitutionnel ».

Trois hommes sont appréhendés : il s'agit de Saint Eric Zue Ndong, conseiller du candidat, de Therence Gnembou et Mike Jocktane, tous deux ralliés à Albert Ondo Ossa, le dernier cité étant même son directeur de campagne.

Un membre du parti de Mike Jocktane, qui confirme cette information très relayée sur des pages favorables aux nouvelles autorités, se dit « abasourdi », décrivant un « homme honnête ». Il s'interroge sur l'éventualité d'un coup monté.

Les autres leaders d'Alternance 2023 ont été prévenus tard mardi soir par la présidence, après leur rencontre avec le général Oligui au domicile d'Alexandre Barro Chambrier.

L'un d'entre eux dénonce une « démarche scabreuse qui viole le pacte de confiance ». Il regrette qu'Albert Ondo Ossa ne se soit justifié ni devant ses alliés politiques, ni devant le président Touadera lors des consultations de ce mercredi. L'ex-candidat s'est pour sa part refusé à tout commentaire.