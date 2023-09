Congo-Kinshasa: Coopération - Une délégation de l'UE et le président Tshisekedi devisent sur la situation sécuritaire dans l'Est

Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est entretenu sur la sécurité dans l'est du pays, le 5 septembre, à Kinshasa avec une délégation de l'Union européenne (UE) conduite par Didier Reynders, commissaire européen à la Justice, en visite de travail en République démocratique du Congo (RDC).

Le président Tshisekedi et Didier Reynders ont échangé sur le processus électoral en cours en RDC et sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. "Nous voulons organiser au premier semestre 2024 à Kinshasa, avec la Cour pénale internationale, une conférence internationale sur la justice transitionnelle et la lutte contre l'impunité", a annoncé M. Reynders. Et de poursuivre : « C'est très important de montrer qu'on continue à travailler pour les victimes, contre l'impunité dans toutes les violences qui peuvent se passer dans l'Est et dans d'autres régions de la RDC ». Selon lui, le président Tshisekedi s'est montré favorable à ce projet.

Par ailleurs, Didier Reynders a indiqué que l'UE soutient l'organisation des élections transparentes et crédibles en RDC pour « donner confiance à la population dans les résultats qui viendront à la fin du processus électoral ». Il a fait savoir que le chef de l'État est « tout à fait conscient de cette nécessité ». Enfin, au cours de cet entretien, les deux parties ont aussi évoqué leur partenariat au niveau du secteur judiciaire. L'UE, en collaboration avec la Cour constitutionnelle de la RDC, le Conseil supérieur de la magistrature et le ministère de la Justice, accompagne la modernisation de l'appareil judiciaire de la RDC, soutient la formation des nouveaux magistrats et participe à l'investissement dans les infrastructures judiciaires.