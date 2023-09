Algérie: Lancement imminent de l'opération de numérisation des cartes professionnelles des pêcheurs

SKIKDA — Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Ahmed Badani, a annoncé, mercredi à Skikda, qu'une première phase de l'opération de numérisation de la carte professionnelle des pêcheurs débutera "dans les prochains jours" dans trois wilayas pilotes de l'Est, du Centre et de l'Ouest du pays.

Le ministre, qui effectuait une visite de travail dans la wilaya de Skikda où il s'est enquis des projets et des investissements à même de contribuer à augmenter la production halieutique et à améliorer les conditions sociales et économiques des professionnels, a expliqué que l'opération de numérisation devrait être généralisée dans l'ensemble des ports de pêche du pays "à partir de janvier 2024".

Après avoir précisé que la numérisation de la carte professionnelle du pêcheur faisait partie du programme de son département ministériel visant la numérisation du secteur, le ministre a évoqué la plateforme de monitoring du ministère de la Pêche et des productions halieutiques (SSPAAL - web) qui permet le transfert de toutes les données relatives à la qualité de la production, aux quantités produites et au prix de vente au débarquement. Un système numérique qui contribue à soutenir le mécanisme décisionnel pour l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques et des programmes de développement liés à la pêche et à l'aquaculture, tout en contribuant à l'amélioration des conditions sociales et économiques des professionnels.

%

S'agissant de la pêche en haute mer, le ministre a souligné que le challenge consiste, pour son secteur, à renforcer ce type de pêche en exécution des instructions du président de la République. Il a évoqué, à cet égard, les expériences réussies dans ce domaine, en particulier la dernière opération de pêche au thon à laquelle ont participé 3 navires de fabrication algérienne.

Au cours de cette visite, M. Badani a également pris connaissance des préoccupations des professionnels du secteur, consacrées essentiellement à l'agrandissement du Port de pêche d'El Marsa et à la prise en charge des questions sociales des pêcheurs, impactées par les période de repos biologique des poissons et les mauvaises conditions météorologiques.

Le ministre a également inspecté deux fermes aquacoles spécialisées dans l'élevage de poissons dans des cages flottantes, avant d'écouter un exposé sur l'avancement des travaux de dragage du Port d'El Marsa qui devraient être réceptionnés "d'ici à la fin du mois de novembre prochain".

Cette opération qui a nécessité une enveloppe financière de 150 millions de dinars, permettra de débarrasser le bassin du port de plus de 22.500 mètres cubes de sable.

A la station expérimentale d'élevage de crevettes de la commune d'El Marsa, le ministre a écouté plusieurs exposés sur l'écloserie et l'ensemencement de larves de crevettes, ainsi que sur l'aménagement de la station du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture où il s'enquis des différentes activités dévolues à la station, et inspecté les bassins d'élevage de géniteurs de crevettes.

Le ministre de la Pêche et des productions halieutiques a honoré, à l'occasion de cette visite de travail, les présidents de certaines associations pour leur participation active au processus d'ensemencement de crevettes en mer, avant d'écouter un exposé sur la ferme aquacole d'El Harrouch, spécialisée dans l'aquaponie (fusion de 2 techniques, l'aquaculture et l'hydroponie, permettant de faire vivre ensemble des plantes et des animaux aquatiques dans un système fermé, ndlr). M. Badani a remis, à cette occasion, un document autorisant le gérant de la ferme à exercer cette activité.