Afrique: CAN 2023/Algérie - Tanzanie - Les Verts décidés à conclure en beauté

ALGER — La sélection algérienne de football est décidée à boucler les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023 sur une bonne note, en remportant un sixième succès, à l'occasion de la réception de la Tanzanie qui aura besoin, de son côté, d'un petit point pour composter son billet, lors de l'ultime journée prévue jeudi (20h00) au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba.

Les Verts ont assuré leur qualification il y a déjà fort longtemps. Ils étaient même assurés de conserver la première place du Groupe (F) quel que soit le résultat de la sixième et dernière journée, mais ces acquis n'ont pas suffi à étancher leur soif de victoire.

"Même le match amical que nous disputerons dans la foulée contre le Sénégal devrait nous apporter son lot d'enseignements, car nous serons confrontés à un adversaire avec un profil différent." a ajouté l'ancien attaquant de l'Olympique de Marseille.

En effet, juste après la Tanzanie, les Verts se rendront à Dakar, pour affronter les Lions de Téranga, en match amical de préparation, prévu le 12 septembre, au stade de Diamniadio, dans la banlieue de la capitale sénégalaise.

'est dit conscient que les nations auxquelles il sera confronté pendant la phase finale de la CAN-2023 auront des profils différents, et c'est pour cette raison qu'il espère jauger les capacités de son équipe aussi bien face à la Tanzanie que le Sénégal, pour savoir à quoi s'attendre au mois de janvier, en Côte d'Ivoire.

Belmadi devra faire sans le nouveau venu Houssam Aouar, le milieu de terrain de l'AS Rome, ayant déclaré forfait au tout dernier moment pour cause de blessure, tout comme le milieu de terrain de Milan AC Ismaël Bennacer, indisponible depuis plusieurs mois à cause d'une grave blessure.

Cependant, le match marque le retour du milieu de terrain Sofiane Feghouli (76 sélections) qui revient en Equipe nationale après une absence de deux ans, car n'ayant plus été convoqué depuis la CAN-2021 au Cameroun.

A noter également le retour des défenseurs latéraux, Youcef Atal et Rayan Aït-Nouri, remis de leurs blessures respectives et qui affichent à nouveau une belle forme en club.

Le technicien algérien a également convoqué la nouvelle recrue de la JS Kabylie Simon Msuva ainsi que sept autres joueurs évoluant à l'étranger.

Les "Kilimanjaro Stars" sont décidés à jouer à fond leur chance pour décrocher le précieux point à Annaba synonyme de qualifications pour la prochaine CAN.

La rencontre sera officiée par l'arbitre béninois Djindo Louis Houngnandande, assisté de son compatriote Eric Ayimavo Aymar Ulrich (1er assistant) et le Togolais Jonathan Ahonto Kuffi (2ème assistant).

Le quatrième arbitre est le Béninois Issa Mouhamed, alors que le Tunisien Boussair Boudjelil a été désigné Commissaire du match.

Pour rappel, avant la 6e journée des qualifications, l'Algérie déjà qualifiée pour la CAN2023, trône en tête du groupe F avec 15 points, devant la Tanzanie (7 pts ) et l'Ouganda (4 pts), alors que le Niger qui ferme la marche avec 2 points, est officiellement hors course.

Les dix derniers matchs de l'Algérie avant la rencontre face à la Tanzanie

20 juin à Annaba / Amical:

Algérie - Tunisie 1-1

Buts: Mahrez (sur pénalty 38')

18 juin à Japoma (Cameroun): CAN-2023-qualifications:

Ouganda - Algérie 1-2

Buts: Amoura (42 et 67)

27 mars (Tunis): CAN-2023-qualifications:

Niger - Algérie 0 - 1

But: Bounedjah (6e)

23 mars (Alger): CAN-2023-qualifications:

Algérie - Niger 2 - 1

Buts: Alhassane Bonkano (54e, csc) et Ryad Mahrez (88e)

19 nov 2022 (Malmö / Suède- amical):

Suède - Algérie 2 - 0

16 nov 2022 (Oran-amical):

Algérie - Mali 1-1

But: Mahrez (41e+3, s.pen)

27 sept 2022 (Oran-amical):

Algérie - Nigéria 2-1

Buts: Mahrez (41e, s.pen), Atal (60e).

23 sept 2022 (Oran-amical):

Algérie - Guinée 1-0

But: Slimani (79e)

12 juin 2022 (Doha-amical):

Algérie - Iran 2-1

Buts: Benayad (43e), Amoura (82e)

8 juin 2022 (Dar Es-Saalam- CAN-2023-qualifications):

Tanzanie - Algérie 0-2

Buts: Bensebaïni (45e+2), Amoura (89e)

Bilan en 10 matchs: 7 victoires, 2 nul, 1 défaite

Buts marqués: 14 / Buts encaissés: 8

Buteurs: Amoura (4) - Mahrez (4) - Slimani (1) - Bounedjah (1) - Bensebaïni (1), Benayad (1), Atal (1), Alhassane Bonkano (csc).

CAN 2023 (qualifs-6e et dernière journée): neuf places sont encore en jeu

Groupe A:

Le Nigeria et la Guinée Bissau sont les deux sélections qui iront en Côte d'Ivoire. Les Super Eagles avec 12 points et les Djurtus se sont qualifiés dès la 5e journée de ces éliminatoires au détriment de la Sierra Leone et de Sao Tomé-et-Principe.

Qualifiés: Nigeria et Guinée Bissau

Groupe B:

A l'instar du groupe A, les deux qualifiés du groupe B pour la CAN sont déjà connus. Il s'agit du Burkina Faso (10 pts) et du Cap-Vert (10 pts). Le Togo et l'Eswatini restent à quai.

Qualifiés: Burkina Faso et Cap- Vert

Groupe C:

Dans ce groupe à trois équipes : la Namibie (5 points), le Burundi (4 points) et le Cameroun (4 points), conversent leurs chances de qualification. Rendez-vous le 12 septembre pour la confrontation entre le Cameroun et le Burundi, en cas de victoire d'une des deux équipes, l'autre sera éliminée.

Groupe D:

L'Egypte vice-championne d'Afrique en titre (12 pts) et la Guinée (9 points) ont composté leurs tickets pour la Côte d'Ivoire. Le Malawi et L'Ethiopie restent à la maison.

Qualifiés: Egypte et Guinée

Groupe E:

Trois équipes pour deux fauteuils. Le Ghana (9 points), l'Angola (8 points), la République centrafricaine (7 points) se disputent encore la qualification pour la phase finale de la compétition, Madagascar avec ses 2 points est éliminé. L'Angola jouera sa qualification à domicile face à Madagascar. Le Ghana sera opposé à la Centrafrique, le vainqueur de sa confrontation sera directement qualifié pour la CAN.

Les Black Stars, leaders du groupe, compte neuf points mais pourraient être éliminés à la différence de buts en cas de défaite, et en même temps une victoire de l'Angola sur Madagascar.

Groupe F:

L'Algérie est déjà en Côte d'Ivoire et la seconde place se jouera entre la Tanzanie et l'Ouganda. Les Kilimanjaro Stars se déplacent à Annaba et les Verts comptent terminer leur campagne en qualification par un sans-faute. L'Ouganda doit impérativement battre le Niger et espérer un faux pas de la Tanzanie en Algérie.

Et même dans ce cas de figure, l'Ouganda devra avoir un goal-average plus avantageux que la Tanzanie pour se qualifier. Le Niger, quatrième de la poule est éliminé.

Qualifié: Algérie

En ballotage: Ouganda et Tanzanie

Groupe G:

Le Mali (12 pts) s'est qualifié lors de la cinquième journée des éliminatoires. La seconde place pour la Côte d'Ivoire se jouera entre la Gambie (9 points) et le Congo (6 points).

La Gambie reçoit le Congo lors de l'ultime journée. Le Congo doit impérativement gagner pour se qualifier, alors qu'un match nul suffira pour les Scorpions. A noter qu'avec trois points, le Soudan du Sud est éliminé.

Qualifié: Mali

En ballotage: Gambie et Congo

Groupe H:

Pas de suspense dans cette poule H. La Zambie (12 points) s'est qualifiée tout comme l'hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire (10 points). Les Comores (6 points) et le Lesotho (1 point) ne seront pas du voyage vers la pointe ouest du continent.

Qualifiées: Zambie et Côte d'Ivoire

Groupe I:

Tout va se jouer lors de l'ultime journée dans ce groupe I. La RD Congo (9 points), la Mauritanie (7 points), le Gabon (7 points) et le Soudan (6 points), toutes les quatre équipes conservent toutes leurs chances de qualification à la phase finale de la CAN.

Les Léopards se déplacent au Soudan et les Mourabitounes au Gabon. En cas de victoire face au Soudan, la RD Congo valide sa qualification. En cas de match nul, les deux adversaires devront attendre le résultat entre Gabonais et Mauritaniens.

Dans l'autre match, la qualification ira au vainqueur entre la Mauritanie et le Gabon.

Groupe J:

La Guinée équatoriale (12 points) et la Tunisie (10 points) sont qualifiées laissant sur le carreau le Botswana (4 points) et la Libye (3 points).

Qualifiées: Guinée équatoriale et Tunisie

Groupe K:

Une poule à trois équipes qui a livré son verdict. L'Afrique du Sud (7 points) et le Maroc (6 points) sont qualifiés contrairement au Libéria (1 point).

Qualifiés: Afrique du Sud et Maroc

Groupe L:

Le Sénégal (13 points) champion d'Afrique en titre, est déjà qualifié. Le deuxième ticket se jouera entre le Mozambique (7 points) et le Bénin (5 points). Avantage Mozambique qui recevra le Bénin et qui n'a besoin que d'un point pour se qualifier. A noter que le Rwanda avec deux points est éliminé.

Qualifié: Sénégal

En ballotage: Mozambique et Bénin.