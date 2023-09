Algérie: EnR - Hausse notable des centres et établissements de formation spécialisés

ALGER — Le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels comptait, à fin 2022, un total de 101 centres et établissements prodiguant des formations dans le domaine des Energies renouvelables et de l'efficacité énergétique, contre seulement 59 centres de formation à fin 2021, selon le dernier bilan du CEREFE.

Selon le Commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, cette évolution reflète "la dynamique appréciable" que connait le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels en termes de formation et d'encadrement dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.

Quant à la formation, le secteur a formé durant l'année 2021-2022, un total de 821 diplômés dans les différentes spécialités inhérentes aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Une nette progression a été relevée dans le nombre de diplômés, passant de 308 diplômés durant l'année 2020-2021 à 821 diplômés dans la même spécialité durant l'année 2021-2022.

Pour l'année 2022-2023, 1781 nouveaux stagiaires sont prévus dans les établissements de formation.

S'agissant de l'encadrement, le ministère compte 73 formateurs dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.