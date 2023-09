Madagascar: Andry Rajoelina, sans surprise, a déposé sa candidature pour la présidentielle

À Madagascar, après un suspense qui n'en était plus un, le président de la République sortant, Andry Rajoelina, a annoncé, mercredi 6 septembre, sa candidature à l'élection présidentielle, lors d'une cérémonie en grandes pompes. Face à ses partisans venus remplir le palais des Sports, face à ses ministres, aux chefs d'institutions et au millier de maires rangés en ordre de bataille, le chef de l'État s'est officiellement lancé dans la course à sa réélection pour « poursuivre les efforts commencés ». Au même moment, son dossier de candidature était déposé à la Haute cour constitutionnelle faisant de lui le 28e candidat pour le scrutin prévu le 9 novembre 2023.

Il est 16h (heure locale) quand Andry Rajoelina fend la foule au milieu des allées du palais des Sports, acclamé par des partisans vêtus de tenues orangées, la couleur de l'actuel chef de l'État. Après une série de chants évangéliques, le showman Rajoelina monte sur scène : « Mesdames et messieurs, prenez place ! Ce jour est un moment historique pour notre pays ! ». Pendant 1h30, Andry Rajoelina va alors dresser un portrait dithyrambique de ses quatre années et huit mois passés à la tête du pays. Et lister presque une à une ses réalisations, projections de photos à l'appui.

« Même à l'étranger, nos infrastructures sont célèbres ! »

%

« Beaucoup se plaignent du secteur de l'éducation. Ah bon ? », fait-il mine de s'indigner. « J'ai construit 4 198 salles de classes, 209 écoles partout sur l'île et neuf universités. D'autres se plaignent de la santé. Demandez aux anciens présidents combien ont-ils construits de CHU entre l'indépendance et 2019 ? Quinze ! Moi, depuis que je suis au pouvoir : vingt-huit, mesdames et messieurs ! C'est la première fois à Madagascar, qu'un président n'arrive pas inaugurer toutes les infrastructures, tellement il y en a ! Même à l'étranger, nos infrastructures sont célèbres ! », s'exclame-t-il.

La foule se met alors à hurler des « merci président ! ». « Voulez-vous que l'on refasse du chemin ensemble ? », questionne Andry Rajoelina, « oui ! », répond-elle. Le président annonce alors enfin : « Pour la victoire, vous êtes prêts ? Allons-y ensemble pour sauver notre chère île !! »

L'ambiance à la fête

L'ambiance était ainsi à la fête. Une fête qu'Andry Rajoelina n'est pas venu troubler en abordant les sujets hautement sensibles de ces dernières semaines, à commencer par les révélations de sa naturalisation française soigneusement cachée, qui pourrait selon certaines interprétations des textes de loi - fortement mises en avant par l'opposition - lui faire perdre sa nationalité malgache et l'empêcher de se porter candidat à une élection.