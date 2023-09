Sénégal: Aliou Cisse, sur le match Sénégal-Algérie du 12 septembre au stade Abdoulaye Wade - «L'objectif de ce match, c'est de continuer à progresser»

L'équipe nationale de football du Sénégal qui doit livrer un match amical, face à l'Algérie le 12 septembre prochain au stade du Président Abdoulaye Wade, a effectué hier, mardi 5 septembre sa deuxième séance d'entrainement sous une pluie fine. Cette séance a été l'occasion pour le coach Aliou Cissé de mettre l'accent sur le comportement des défenseurs et des milieux de terrain. A la fin, il s'est adressé à la presse en soutenant que l'objectif de ce match considéré comme un «duel entre des champions d'Afrique» «c'est de continuer à progresser».

« L'objectif, c'est de continuer à progresser ». Ce sont les propos du coach de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé tenus hier, mardi 5 septembre lors de la deuxième séance d'entrainement des Lions en perspective du match devant les opposer aux Fennecs d'Algérie le 12 septembre prochain qu'il est convenu d'appeler «duel des champions». Le Sénégal, tenant du titre et l'Algérie, championne d'Afrique en 2019, ont déjà composté leur ticket pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations de football prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en Côte d'Ivoire.

Par conséquent, ce match va servir à travailler sur la cohésion du groupe et à huiler les mécanismes de l'équipe. «On a eu la chance de se qualifier tôt et ces matchs qui vont arriver après, que ce soit ceux contre le Bénin et le Brésil ainsi que celui de mardi contre l'Algérie, l'objectif est de continuer à penser au jeu, à peaufiner, à donner du temps de jeu à ces joueurs qui viennent d'arriver et qui ne connaissent pas la Tanière mais aussi, stratégiquement, essayer de bouger dans notre amélioration», a fait savoir Aliou Cissé. Selon lui, l'équipe est «prête» à affronter l'Algérie.

«Le groupe est au complet. Formose (Mendy) a eu un petit pépin à la cheville mais normalement ça devrait aller. Idrissa (Gana Guèye) nous a rejoints en pleine forme tout comme Abdou Diallo. L'ensemble du groupe du Sénégal est là et est prêt, à bien préparer ce match contre l'Algérie», a confié le sélectionneur des Lions. Interrogé sur une convocation d'un autre joueur pour parer à toute éventualité, il répond : «Ce n'est pas une question d'amener un autre joueur. Nous espérons récupérer le joueur blessé (Youssouf Sabaly, Ndlr) et qu'il revienne le plus rapidement possible mais en réalité dans cette équipe nationale, il y a beaucoup de possibilités. Il n'y a pas que Krépin (Diatta) pour le remplacer», a dit le coach de l'équipe nationale de football du Sénégal, qui vante même la polyvalence de ses joueurs.

«La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un groupe où il y a une certaine polyvalence selon les systèmes qu'on va jouer. Si on n'a pas assez de latéraux on sait qu'on peut à trois, derrière. En réalité, le poste n'est pas important. Ce qui est important, c'est la mentalité que vous allez mettre dans le poste où vous allez jouer. Krépin a déjà joué à ce poste à Bruges dans une défense à cinq mais aussi à Monaco. Mais pour moi, il ne faut pas faire de fixation sur le poste», a soutenu Aliou Cissé. Non sans évoquer les ateliers effectués à l'entraînement. «On a travaillé aussi bien offensivement que défensivement. J'étais surtout focus sur le comportement de nos défenseurs et de nos milieux de terrain. Ce sont des exercices qu'on fait souvent. Je n'ai pas l'habitude d'ouvrir une telle séance à la presse mais ce sont juste des répétitions dans la mesure où ça fait un bon bout de temps que nous cheminons ensemble. Et comme on dit, la répétition est pédagogique», a indiqué Aliou Cissé.

